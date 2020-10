Como empregar corretamente a conjunção “mas” no seu texto

Em provas dissertativas, como a prova de redação do Enem, por exemplo, ter cuidado com o uso adequado das palavras é fundamental. Em muitos contextos oracionais, isso é importante até para assegurar a coerência e a coesão textual. É o caso da conjunção “mas”.

Além de ter a sua escrita amplamente confundida com a escrita do “mais”, que é um advérbio, a conjunção “mas” pode causar problemas, caso não seja usada em um contexto gramatical e semântico adequado. Por isso, é preciso saber os possíveis usos da palavra para ter liberdade e segurança ao usá-la de forma a garantir a coerência textual.

Classificação, sentidos e usos

A palavra “mas” é uma conjunção coordenativa. Isso significa dizer que ela liga duas orações por meio da relação de coordenação, ou seja, a conjunção liga orações que são independentes sintaticamente como na frase abaixo, por exemplo:

Marcos estava debilitado, mas conseguiu chegar ao hospital.

Separadas, ambas as orações funcionam perfeitamente do ponto de vista sintático e têm sentidos completos. No entanto, ao adicionar a conjunção “mas”, estabelecemos uma relação entre ambas as orações e atribuímos a essa relação um valor de contraste, direcionando o sentido do texto.

O que muitos estudantes têm dificuldade de entender é que essa conjunção pode ter outros valores além da ideia de contraste. São eles os valores de restrição, retificação, atenuação ou compensação e até mesmo de adição. Desse modo, o contexto semântico de inserção da conjunção determina o tipo de oração coordenativa, se contrastiva, restritiva, aditiva etc.

Veja exemplos para cada um dos valores da conjunção “mas”:

Restrição: Cecília queria ir à festa, mas a sua mãe a proibiu.

Retificação: Conheço Pedro não de hoje, mas de muito tempo!

Atenuação: Bela gostava muito de Maria, mas escondia por medo dos julgamentos.

Adição: Ele era brincalhão, mas também muito responsável.

Ao não restringir o uso da conjunção “mas” somente à ideia de contraste e explorar os seus outros valores, o estudante torna o seu texto mais claro, o que é fundamental em um texto coeso e coerente.

