Como escanear arquivos com o antivírus que já vem no Windows 10

Volta e meia um antivírus começa a brigar com um programa instalado no seu computador, e muita gente se esquece que existe o antivírus padrão do Windows, instalado em toda máquina juntamente com o Windows 10: o Microsoft Defender.

Existem três maneiras de você usar o Defender para verificar manualmente se há malwares, ransomwares, spywares ou mesmo hackers dentro da sua máquina: com File Explorer, Prompt de Comando e até mesmo PowerShell. Confira:

Windows Central/Reprodução

Três modos de verificação

Pelo File Explorer

1. Navegue até o local onde estão os arquivos a serem verificados e marque-os (um ou vários, se necessário).

2. Com o botão direito do mouse, selecione a opção “Scan with Microsoft Defender”.

Windows Central/Reprodução

3. Você pode ver o andamento da verificação na página “Proteção contra vírus e ameaças”, que o aplicativo de Segurança do Windows abrirá automaticamente, além do resultado encontrado e o que você deve fazer se um malware for detectado. Existe a opção “Verificação personalizada” da seção “Proteção contra vírus e ameaças”, mas ela só serve para pastas, e não para arquivos específicos.

Pelo Prompt de Comando

1. Em “Iniciar”, pesquise por Prompt de Comando.

2. Clique com o botão direito do mouse no resultado superior e selecione a opção “Executar como administrador”.

3. Digite o seguinte comando para acessar a pasta Plataforma e depois pressione “Enter”:

cd c:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderPlatform

4. Digite o seguinte comando para identificar a versão mais recente da ferramenta de comando antivírus e pressione “Enter”:

dir

5. Digite o seguinte comando para acessar a pasta com a versão mais recente e pressione “Enter” :

cd 4.18.2009.7-0

Windows Central/Reprodução

6. Na linha do comando, substitua 4.18.2009.7-0 pela versão mais recente da pasta disponível em seu dispositivo.

7. Digite o seguinte comando para verificar uma pasta específica e pressione “Enter”:

mpcmdrun -Scan -ScanType 3 -File “C:PATHTOFOLDER”

8. Na linha de comando, substitua “C: PATH TO FOLDER” pelo caminho para a pasta que você deseja verificar. Para a pasta “tecmundo”, por exemplo, o comando ficaria mpcmdrun -Scan -ScanType 3 -File “C:UsersusernameDownloadstecmundo”

9. Digite o seguinte comando para verificar um arquivo específico e pressione “Enter”:

mpcmdrun -Scan -ScanType 3 -File “C:PATHTOFILE.TXT”

10. Na linha do comando, substitua “C: PATH TO FILE.TXT” pelo caminho para o arquivo que deseja verificar. Para o arquivo “image-1.jpg”, por exemplo, o comando seria mpcmdrun -Scan -ScanType 3 -File “C:UsersusernameDownloadsfilesimage-1.jpg”

Windows Central/Reprodução

11. Se o Microsoft Defender não achar nada de errado, você vai receber a mensagem “Nenhuma ameaça encontrada”.

Pelo PowerShell

1. Em “Iniciar”, pesquise por “PowerShell”

2. Clique com o botão direito do mouse no resultado superior e selecione a opção “Executar como administrador”.

3. Digite o seguinte comando para e pressione “Enter”:

Start-MpScan -ScanType CustomScan -ScanPath “C:PATHTOFOLDER”

4. Na linha de comando, substitua “C: PATH TO FOLDER” pelo local da pasta que deseja verificar. Para a pasta “files”, o comando deve ser: Start-MpScan -ScanType CustomScan -ScanPath “C:UsersusernameDownloadsfiles”

Windows Central/Reprodução

5. Para verificar um arquivo manualmente, digite esse comando e pressione “Enter”:

Start-MpScan -ScanType CustomScan -ScanPath C:PATHTOFOLDERFILE.TXT

6. Na linha de comando, substitua “C: PATH TO FOLDER FILE.TXT” pelo caminho para o arquivo que deseja verificar. Por exemplo, este comando verifica o arquivo chamado “image-1.jpg”: Start-MpScan -ScanType CustomScan -ScanPath “C:UsersusernameDownloadsfilesimage-1.jpg“

Windows Central/Reprodução

7. Pronto; o Microsoft Defender vai verificar somente o arquivo escolhido.

Nos testes da AV-Test em agosto deste ano, o Windows Defender recebeu pontuação máxima em usabilidade, performance e proteção, igualando-se ao Kaspersky e ultrapassando antivírus populares como Bit Defender, AVG e Avast.

AV-Test