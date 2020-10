Como estudar e trabalhar em casa e cuidar da saúde mental

Com o surgimento da pandemia e a adesão ao isolamento social, o home office passou a ser uma das principais formas de trabalho, visto que é uma alternativa para preservar a saúde dos trabalhadores. Para alguns, essa modalidade pode ser uma ótima opção pois permite que você trabalhe da sua zona de conforto. Porém, há aspectos que podem ser desafiadores, como por exemplo, a saúde mental.

O avanço da tecnologia altera profundamente os padrões de trabalho da sociedade. Os especialista da área afirmam que as doenças mentais que se associam ao trabalho são cada vez mais comuns. Transtornos de pânico, depressão, ansiedade e estresse são alguns dos problemas que afetam muitos funcionários.

A saúde mental no trabalho depende de diversos aspectos ligados ao ambiente, como a organização do local, a comunicação entre os colegas, o ritmo de trabalho e as exigências por parte dos chefes.

O trabalho e o estudo em casa muda a realidade do dia a dia e também afeta de muitas formas. Passar muito tempo sozinho pode ser problemático para a mente, e nesses tempos em que as atividades sociais foram interrompidas, essa tem sido a rotina de muitos. O isolamento e a privação da mobilidade são fatores estressantes e que podem potencializar a angústia de trabalhadores e estudantes.

Há ainda os riscos ocupacionais do trabalho em casa, onde muitas vezes não há estrutura adequada que dê suporte ao trabalhador durantes suas horas de serviço.

O que fazer?

Você Pode Gostar Também:

O ambiente de trabalho e de estudo e diversos hábitos adquiridos ao longo da vida podem afetar diretamente a saúde mental. Nesse sentido, algumas dicas simples podem ser eficazes para manter o bem estar físico e mental, e continuar sendo produtivo no home office.

Em primeiro lugar, escolha um ambiente organizado e tranquilo, onde você não sofrerá interrupções. Administre também o seu tempo. Se possível, tenha uma lista ou um cronograma com sua demandas e horários disponíveis para cada uma delas.

Evite o bombardeio de informações, o excesso de notícias pode te deixar desnecessariamente preocupado e ansioso. Além disso, procure sempre informações de fontes seguras e limite seu acesso a uma ou duas vezes ao dia.

Os cuidados com a saúde física são indispensáveis. Por isso, utilize os suportes disponíveis, como uma escrivaninha ou uma cadeira adequada. Isso vai evitar dores nas costas e no corpo. Ademais, é importante não abrir mão de uma rotina de exercícios e de uma boa alimentação.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver cursos gratuitos.