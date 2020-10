Como fazer o Cartão Cidadão ou solicitar 2ª via

O Cartão do Cidadão é um documento que permite àqueles que não possuem conta na Caixa Econômica Federal (CEF) tenham acesso facilitado aos serviços dos benefícios sociais e trabalhistas. Ele é emitido como um cartão magnético, desses utilizados em caixas eletrônicos, e pode ser usado em todos os canais de pagamento autorizados pela CEF, espalhados pelo país.

O Cartão do Cidadão pode ser solicitado por qualquer pessoa que tenha algum benefício social e/ou trabalhista, como FGTS, Abono Salarial, Seguro-Desemprego e Bolsa Família, disponível para saque, e não tenha conta na CEF. Caso a pessoa tenha uma conta poupança e/ou corrente na Caixa, os valores são creditados automaticamente, e podem ser sacados com o cartão da fala que o cliente já possui.

Se você quiser consultar saldos e extratos, como FGTS, cotas ou rendimentos do PIS, ou mesmo a disponibilidade do Abono Salarial ou Seguro-Desemprego, é possível fazer isso por meio do site da CEF ou pelos aplicativos móveis do banco.

No caso do saque emergencial do FGTS, a CEF lançou um portal dedicado para a consulta.

Cartão do Cidadão facilita a vida de milhares de cidadãos brasileiros que não possuem conta na Caixa Econômica.Fonte: Escola e Educação/Reprodução

Como fazer seu Cartão Cidadão (1ª e 2ª via)

Para ter direito ao Cartão do Cidadão, basta ter algum benefício social e/ou trabalhista disponível para saque. Para solicitá-lo, compareça a uma das agências da CEF ou entre em contato com o Atendimento Caixa ao Cidadão, pelo número 0800-726-0207.

Para começar a utilizá-lo, cadastre uma “Senha Cidadão” em qualquer agência da Caixa ou caixas lotéricas, munido de um documento de identificação que possui foto, como:

Carteira de identidade

Carteira Nacional de Habilitação – modelo com foto, mesmo fora do prazo de validade, ou modelo digital

Carteira profissional (Ex.: OAB, CRM, etc.)

CTPS – modelo informatizado

Carteira funcional

Identidade militar

Carteira de identidade de estrangeiros;

Passaporte

A emissão da segunda via do cartão pode ser solicitada da mesma forma como a primeira via. A criação da Senha Cidadão (ou troca, em caso de esquecimento ou perda) dispensa a apresentação do cartão, caso o usuário apresente outro documento oficial com foto.

É importante salientar que, para ter o Cartão do Cidadão funcional, o usuário precisa manter seu endereço e telefone atualizados.