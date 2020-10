Como foi o romance entre Luiza Ambiel e cantor do Raça Negra · .

Luiza Ambiel achou que todos em A Fazenda 12 sabiam que ela tinha vivido um romance no passado com Luiz Carlos, vocalista do grupo de pagode Raça Negra, mas na verdade a informação pegou tanto seus colegas de confinamento quanto o público de surpresa. O relacionamento aconteceu em segredo, por se tratar de um romance proibido.

A ex-participante da Banheira do Gugu diz ter tido um namoro com Luiz Carlos nos anos 1990, quando ambos estavam nos auges de suas carreiras. Luiza só falou publicamente sobre o assunto em 2018. Ela participou do quadro Máquina da Verdade, do SuperPop, e deu detalhes sobre sua vida amorosa.

“Foi uma história bacana. Eu o conheci numa festa, não foi por causa da Banheira. E a gente ficou um tempo juntos. Mas eu não sabia que ele era casado”, afirmou Luiza. A máquina utilizada no programa constatou que ela estava dizendo a verdade.

“Eu lembro que ele fazia muito show, e eu também, então a gente ficava de jatinho pra baixo e pra cima. Eu ia para os shows, a gente ficava o tempo todo juntos”, lembrou ela. A fazendeira também disse ter ganhado joias, carros e uma música de Luiz Carlos –foi a canção que causou a polêmica no reality.

Mas, segundo Luiza, o romance terminou quando a própria mulher de Luiz Carlos lhe telefonou e contou que ele já era comprometido. “A gente se separou por causa disso. Eu soube pela mulher dele. Ela me ligou e falou que ele era casado. Eu falei: ‘Como ele pode ser casado se ele tá o tempo todo comigo?'”, questionou Luiza.

Segundo ela, o cantor não usava aliança, mas pessoas ao redor lhe avisaram que ele poderia ser casado. “Eu perguntei pra ele, e ele falou que não. ‘Me separei, tenho dois filhos’, contou toda essa história. Você fica meio assim, mas quando o homem tá todo o tempo com você… A gente estava todo o tempo junto, eu não via essa mulher. Não sabia da existência dela. Até o dia em que ela me ligou”, revelou Luiza.

“Eu quase morri do outro lado. Uma situação superconstrangedora. Eu falei: ‘Desculpa, mas ele não é casado’. Ela falou que era um casamento de muito tempo, em que pesa outras coisas, filho, convivência. Ela falou pra mim: ‘Você é nova, tá começando, você pode ter o homem que você quiser. E ele é minha vida, meu tudo’. E eu me afastei dele”, confessou Luiza.

No entanto, a famosa contou que os dois tinham um combinado. “Ele falava: ‘Eu nunca vou desistir de você, a não ser que eu te veja com alguém. Aí, pode esquecer'”.

Por isso, ela armou para que o amante a visse em um camarote com outro homem, e então os dois terminaram de vez, brigados. Eles só se reencontraram muitos anos depois, nos bastidores da RedeTV!.

“A gente veio se falar de novo aqui no programa [Superpop]. Eu vim gravar, ele veio fazer alguma coisa, e a gente se encontrou aqui. Foi ruim pela forma que rompemos, doeu”, disse Luiza. Ela confessou que ficou dois anos na fossa até desapegar de Luiz Carlos. “Acho que esquecer a gente não esquece, fica. Mas pra deixar de gostar foram uns dois anos”, disse.

Porém, até hoje basta que alguém cante É Tarde Demais para que a participante de A Fazenda 12 fique automaticamente abalada.