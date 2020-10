Como Lucrar ao Precificar? Markup pode ajudar!

Como lucrar na hora de precificar?

Muitas questões envolvem o planejamento de abertura de uma empresa, visto que é necessário levantar todas as informações sobre o ramo de atuação.

Assim sendo, o valor investido no projeto é um componente que consta no planejamento estratégico, uma vez que o lucro é esperado com a prática da atividade principal.

Preço de Venda antes do Retorno

Antes de calcular o lucro desejado o empreendedor deve calcular o preço de venda do seu produto/serviço. (Falamos sobre Precificação aqui)

Considerar alguns fatores

A precificação de um produto/serviço tem como base alguns fatores como, concorrência, custos, despesas, impostos e, finalmente, o lucro que se deseja obter.

Ao analisar os preços praticados no mercado pode-se identificar uma margem de preço aceitável pelos consumidores. No entanto, esse não é o único fator na escolha dos consumidores é um dos principais.

Custos e Despesas

Depois dessa definição, é hora de calcular os custos e despesas. Os custos são todos os valores despendidos diretamente na produção/comercialização do produto/serviço. Ou seja, os gastos com matéria-prima, pagamento de fornecedores. Bem como folha de pagamento dos funcionários e outros. Somente com essa análise é possível saber se irá lucrar.

Despesas

As despesas são gastos necessários para que a empresa continue em funcionamento, ou seja, valores necessários para manter aluguel, energia elétrica, internet, folha de pagamento dos funcionários do setor administrativo, etc.

Margem de Lucro

Para chegar a uma margem de lucro realista, o cálculo deve considerar a média praticada no mercado e o retorno desejado. No entanto, referente aos impostos, esses devem ser acrescidos ao valor final do produto.

Para auxiliar nesses cálculos, há índices aplicáveis para chegar ao preço desejado.

Markup

Um dos índices mais usados é o Markup, sua fórmula é bastante simples e de grande ajuda. Para calcular o Markup basta subtrair de 100% os respectivos percentuais dos custos, despesas e lucro e dividir esse resultado pelo custo unitário das unidades comercializadas.

É importante sempre atualizar e analisar esse cálculo, para ajustar seus preços de acordo com o mercado e a realidade da sua empresa. Assim, a precificação do seu negócio fica justa e lucrativa.