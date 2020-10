Como melhorar sua habilidade de resolver questões?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por suas provas longas, com muitas questões cheias de textos. Assim, com a proximidade da aplicação do Enem 2020, cresce a ansiedade dos alunos quanto à realização do mesmo.

Muitos ficam tensos justamente pela demanda de ter que responder a muitas questões em um curto espaço de tempo. No entanto, com organização e muito treino, é possível responder a todas as questões e ter uma boa nota.

Pensando nisso, apresentamos algumas dicas para você aprimorar a habilidade de responder questões mais rapidamente. Confira abaixo!

Treine após estudar o assunto

Primeiramente, a nossa dica é um preparatório. Nesse sentido, precisa ser executada antes da prova, durante o período de estudo, pois é muito importante treinar a resolução de questões.

Muitos estudantes têm preguiça de resolver exercícios, desse modo, acabam estudando apenas a teoria. No entanto, essa forma de estudo não ajuda o estudante no momento de realização da prova, pois este estará despreparado para aplicar o conhecimento. Desse modo, indicamos que após estudar e compreender um dado assunto, você busque resolver questões sobre.

Mantenha mente e corpo focados

Durante a prova, é comum que acabemos nos dispersando em pensamento por conta da tensão do momento. A pressão pela aprovação pode fazer com que o aluno se disperse e demore mais tempo para compreender o enunciado e focar no que realmente importa.

Nesse sentido, é fundamental trabalhar o corpo e a mente para a prova. Por isso, ao realizar seu exame, mantenha uma boa postura para evitar algum desconforto físico como, por exemplo, dor de coluna. Além disso, faça pequenas pausas estratégicas, tome um pouco de água, se desligue rapidamente da prova para relaxar a mente. Isso ajudará a evitar que o foco se perca após algumas horas.

Foque nas palavras-chave

Outra dica crucial para melhorar sua habilidade de resolver questões do Enem e de quaisquer outros exames escritos é buscar sempre as palavras-chave.

Se você estiver bem preparado, ao identificar a ideia central do enunciado por meio da palavra-chave, saberá exatamente o que buscar no texto de apoio ou nas alternativas e terá mais rapidez ao fazê-lo. Desse modo, leia o enunciado com atenção e foque no ponto central.

