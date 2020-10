Como os post-its podem ajudar nos estudos

Os famosos post-its podem ajudar muito na hora dos estudos. Coloridos e compactos, eles conseguem fazer milagres com a memorização de conteúdos. Entretanto, alguns estudantes ainda os subestimam.

Assim como os flashcards, sobre os quais o Notícias Concursos já deu várias dicas por aqui, os pequenos cartões adesivos podem fazem parte de sua dinâmica para estudar para concursos, vestibular, Enem, etc. Vale até para se organizar na escola ou faculdade.

Então o que acha de conhecer como usar o post-it para estudar? Conheça a seguir!

1. Anotações nos post-its

Já evidenciamos o poder que as anotações exercem sobre os estudos para qualquer meta, inclusive para concursos públicos.

Para potencializar ainda mais o efeito delas, use os post-its! Afinal, há uma grande variedade de tamanhos, cores e formatos, o que ajuda a chamar bastante atenção ao estudar.

Aposte neles para anotar fórmulas, sentenças importantes, datas históricas, leis e artigos, nomes de personalidades, assim como qualquer outro conteúdo estratégico para seus estudos. Vale para qualquer matéria.

2. Marcações as páginas importantes

Estudar, na maioria das vezes, demanda o uso de livros, apostilas, cadernos, materiais impressos de qualquer tipo. Desse modo, para marcas as páginas onde há os conteúdos mais importantes vale a pena investir nos post-its.

Coloque a parte adesiva no material e escreva algo nele que lembre o que consta naquela página determinada. Outra dica é identificar o conteúdo por meio das cores.

3. Lembretes de prazos e metas

Você Pode Gostar Também:

Estudantes, de todo modo, possuem prazos para entregar trabalhos ou para estudar para provas. Ademais, muitos possuem metas de estudo. Os concurseiros, assim como vestibulandos sabem bem disso.

Portanto, nada melhor do que ter pequenos papeis coloridos e chamativos colados na parede ou em um mural para lembrar de todas essas datas.

Escreva, por exemplo, no prazo que você tem para estar em dia com o estudo da lei seca. Ou então para aprender tal matéria de matemática. Anote a data da inscrição para o concurso, da prova, do resultado, e etc.

4. Cronograma de estudos

Montar um cronograma de estudo é algo crucial para quem deseja se manter organizado. Não deixe de criar o seu para qualquer meta de estudo que seja.

A nossa dica, nesse sentido, é que você use post-its para montar esse calendário, colocando ali o que você precisa estudar. Inicie com as matérias com maior peso, assim como aquelas que representam maior dificuldade para você.

5. Frases de motivação

Se manter motivado durante os estudos para o vestibular é fundamental e, os post-it também podem ajudar. Escreva mensagens inspiradoras, como frases encontradas na internet, trechos de músicas, poemas, enfim, na busca por uma vaga na educação superior de qualidade, o pensamento positivo faz a diferença.

E então, pronto para usar os post-its para seus estudos? Use-os e conte para a gente o que achou!