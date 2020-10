Como restaurar o celular Android para as configurações de fábrica

O celular Android está travando demais, apresentando lentidão ou começou a falhar depois de uma atualização? Pode ser a hora de formatá-lo, recurso que permite restaurar o telefone para as configurações de fábrica e eliminar vários problemas, surgindo também como alternativa para quem vai vender ou doar o dispositivo.

Apesar da possibilidade de apresentar diferenças, dependendo do modelo, o processo para formatar o Android é basicamente o mesmo em qualquer aparelho. Confira os passos a seguir, lembrando que essa solução apaga todos os dados do smartphone, sendo recomendável fazer um backup antes, para salvar as informações.

Como formatar celular Android (procedimento padrão)

Os menus podem ser diferentes, conforme o celular, a marca e a versão do Android.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Abra o menu “Configurações” do celular; Vá até a opção “Sistema”; Na aba “Avançado”, procure a alternativa “Opções de restauração” e toque nela; Em seguida, escolha “Apagar todos os dados (restauração de fábrica)”. Fazendo isso, aguarde a finalização do procedimento, para o aparelho reiniciar “zerado”.

Como formatar celular Samsung

Resetando um celular da Samsung.Fonte: UOL/Reprodução

Para resetar um smartphone da Samsung, siga estes passos:

Acesse o menu “Configurações”; Na página seguinte, toque em “Gerenciamento Geral”; Escolha a opção “Restaurar” e, logo após, toque em “Restaurar padrão de fábrica”; Agora, vá em “Redefinir”; Toque em “Apagar tudo”, para iniciar o processo de reset e exclusão das informações armazenadas na memória interna do aparelho.

Como formatar celular Xiaomi

Restauração de um celular da fabricante chinesa.Fonte: Tenorshare/Reprodução

O seu gadget é da marca chinesa? Siga estas dicas:

Abra o menu “Configurações”; Na opção “Sistema e Dispositivo”, toque em “Configurações adicionais”; Selecione “Fazer backup e redefinir” e, depois, “Configuração original”; Em “Redefinir telefone”, digite a sua senha da conta Mi e toque em “Ok”; Quando aparecer uma mensagem na tela, toque em “Avançar”, para iniciar a formatação do smartphone Xiaomi.

Como formatar celular Motorola

Passos para formatar um celular da Motorola.Fonte: UOL/Reprodução

Para quem precisa restaurar um Motorola, os passos são:

Entre no menu “Configurações”; Toque na alternativa “Fazer backup e redefinir”; Escolha “Restaurar dados de fábrica”; Aperte “Restaurar telefone” e aguarde o processo finalizar, lembrando que o aparelho deve estar com a bateria carregada.

Modo de recuperação: outra opção

Não conseguiu acessar as configurações? Tente o reset pelo modo de restauração.Fonte: Digital Trends/Reprodução

Se por algum motivo não foi possível formatar o Android do modo convencional, outra alternativa é usar o modo de recuperação para restaurar o celular. Acompanhe as dicas: