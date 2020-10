Como se manter saudável estudando em casa

Estudar online já se tornou uma realidade. E do mesmo modo que pode ajudar muitas pessoas a coincidirem seus aprendizados com o restante de sua rotina, esse método pode trazer alguns entraves para a saúde.

Afinal, quem precisa ficar em casa pode acabar não se exercitando como deve, nem mesmo interagir com outras pessoas.

Elencamos os principais riscos que estudantes online podem correr quanto à saúde mental e física. Conheça!

Risco 1: longos períodos sentados

De acordo com o US News & World Report , os alunos online podem ter de 40 a 50 horas semanais intensivas na tela. Se eles não estiverem interrompendo esse tempo com atividades físicas, essas horas podem levar a vários problemas de saúde, incluindo aumento da pressão arterial, alto nível de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal e baixos níveis de colesterol, de acordo com a Mayo Clinic .

O que você pode fazer

Os especialistas da Mayo Clinic recomendam fazer uma pausa na hora de sentar a cada 30 minutos, portanto, defina um alarme a cada meia hora para se levantar da cadeira, mesmo que apenas por um ou dois minutos. Entre as aulas, considere dar uma volta no quarteirão ou fazer uma ida rápida à academia. No mínimo, interrompa as longas sessões sentadas levantando-se, fazendo alongamentos ou caminhando pela casa.

Risco 2: Falta de exercício

De acordo com o Ministério da Saúde, recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividade aeróbica vigorosa, ou uma combinação de ambos.

Os alunos online enfrentam desafios extras quando se trata de exercícios. Em comparação com seus colegas locais, eles não têm o benefício dos centros atléticos do campus com equipamentos de exercícios, aulas de ginástica e esportes internos – a menos que tenham como prioridade compensar com seu próprio regime de exercícios.

O que você pode fazer

Existem várias maneiras de introduzir exercícios em sua rotina. Junte-se a um ginásio próximo. Inscreva-se em uma liga de esportes recreativos. Faça corridas pela sua vizinhança.

Ande de bicicleta nos fins de semana. Qualquer que seja a atividade física que você escolher, certifique-se de se exercitar. Embora você possa não ser capaz de alcançá-lo imediatamente, estabeleça como meta atingir a quantidade recomendada de exercícios aeróbicos.

Além de fazer seu coração acelerar, pode até mesmo beneficiar seu desempenho acadêmico quando você se sentar novamente para a próxima aula. Os especialistas dizem que o exercício pode ter um benefício de curto prazo para o cérebro, melhorando a concentração por até três horas depois.

Risco 3: se isolar de todos

Mesmo com os cursos online mais bem projetados, interativos e colaborativos, os alunos online podem se sentir sozinhos quando a aula termina. Afinal, você pode não ter um colega de quarto para voltar ou atividades patrocinadas pela faculdade para participar com amigos. Se você não está compensando com conexões sociais em outras partes da sua vida, a solidão pode se instalar, possivelmente levando a distúrbios de saúde mental como a depressão .

O que você pode fazer

Gastar mais de 40 horas por semana em relativo isolamento enquanto frequenta aulas online torna a manutenção de uma vida social pessoal ainda mais importante. Faça questão de passar tempo com amigos e familiares com frequência. Não tenha medo de fazer novos amigos em suas aulas online – afinal, eles estão na mesma situação que você.

Organize grupos de estudo ou converse com colegas de classe via Skype ou outras ferramentas de colaboração social. E quem disse que você sempre precisa estar sozinho durante as aulas online? Dependendo do curso, você pode ocasionalmente assistir às aulas ou estudar em um ambiente vibrante, entre outros, como um parque ou uma biblioteca.

E então, o que achou do artigo?

Não deixe de ler também – Como estudar e trabalhar em casa e cuidar da saúde mental