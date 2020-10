Como surgiu o boato do fim de Bruno & Marrone? · .

Um boato agitou o universo da música sertaneja nesta semana: Bruno e Marrone se separaram? A parceria continua, mas desgastes que se tornaram públicos em 2020 e uma informação incorreta causaram confusão nos fãs. Neste sábado (3), os dois vão aparecer juntos em uma live pela primeira vez após o mal-entendido.

As pesquisas no Google sobre o possível fim da dupla aumentaram entre a madrugada e a manhã da última quinta-feira (1º), quando prints começaram a circular em redes sociais e no WhatsApp sobre o suposto encerramento da união de 34 anos.

As lives de Bruno & Marrone estão entre as que mais fizeram sucesso durante a quarentena no Brasil, mas as apresentações online escancararam o quanto os dois são diferentes no palco. Isso foi uma novidade para o público que não costumava ir aos shows e não tinha esse choque de realidade nos programas de TV.

Despojado, Bruno não abre mão de tomar bebidas alcoólicas entre uma música e outra. O problema é que às vezes o cantor acaba passando do ponto nas brincadeiras e deixa o colega, que não bebe, visivelmente incomodado. A situação mais recente veio à tona em meados de setembro.

Na ocasião, os dois estavam em uma live com Jorge & Mateus e Leonardo, quando Marrone começou a contar uma história e foi interrompido pelo parceiro. “Para de falar de você. Você fala muito de você, minha fazenda, minha vida, vai se f*”, atacou.

Marrone, no entanto, tentou se explicar: “Estou falando do Leonardo, da fita”. E disparou, momentos depois: “Esse cara [Bruno] está doido, quanto mais bebe, mais louco fica”.

Bruno deu sequência aos ataques. “É muito fácil você chegar e falar de alguém, de alguma relação se você não sabe o que acontece. Trinta e quatro anos junto com a pessoa, eu nunca comi o Marrone”, disse ele, arrancando gargalhadas de Leonardo.

Já no fim da apresentação, Bruno pediu desculpas ao parceiro de dupla. “Gente, às vezes eu tenho momento de pânico assim, porque eu amo o Marrone, é um cara que está comigo há 34 anos. Minha personalidade é mais forte, pelo lado explosivo”, explicou.

Esse tipo de “brincadeira” foi comum em praticamente todas as lives que eles fizeram. Os dois, inclusive, admitiram que esses diferentes temperamentos já causaram diversas brigas na dupla. “Somos como um casal que mora em casa separada e, com vida pública, nossos problemas acabam tomando grandes proporções, mas sempre soubemos como nos resolver”, afirmou Marrone.

O boato sobre o fim da parceria ganhou força após Bruno aparecer em shows online sem Marrone, mas se tornou uma “verdade” quando um site com fofocas do mundo sertanejo publicou um texto com um título que confirmava o rompimento. A notícia se espalhou rapidamente na noite de quarta (30), e a dupla teve de se manifestar para desmentir a separação.

“Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos porque só nós sabemos o que sentimos um pelo outro!”, escreveu o perfil oficial de Bruno & Marrone.

Neste sábado (3), às 19h30, eles voltarão a aparecer juntos como convidados na live de George Henrique & Rodrigo. Além disso, avisaram que vão lançar um novo trabalho neste mês. “A dupla se prepara para gravar um EP no próximo dia 7 de outubro, em São Paulo, e segue junta numa carreira construída desde 1986, ou seja, há 34 anos. Tanto tempo de convivência é passível de problemas, mas eles sempre conseguiram superar”, informou a assessoria.

Veja abaixo os comunicados com a informação de que a dupla não acabou, que vai se apresentar hoje (3) em um show online e que novidades serão anunciadas em breve: