Como usar a música para estudar com motivação e concentração

A música tem sido cientificamente comprovada para ajudar quando você está tentando se concentrar. Pode ser para se preparar para o Enem, vestibular, concurso ou então outra meta. Entretanto, qual é a melhor música para estudar?

Dê uma olhada em algumas dessas dicas para aprender como compilar a melhor lista de reprodução para estudar de acordo com seu estilo e personalidade.

Batida consistente

Quando se trata de estudar, nem todas as músicas são iguais. Os pesquisadores descobriram que a melhor música para concentração – independentemente do gênero – tinha uma batida consistente com um pulso constante e repetitivo.

A teoria que primeiro ligou a música à concentração foi chamada de Efeito Mozart. Como o foco desse estudo era a música clássica, muitos alunos presumem que esse gênero é o que se deve tocar durante as sessões de estudo.

Entretanto, uma pesquisa sobre o “Efeito Desfoque” descobriu que ouvir música agradável teve um impacto maior no Efeito Mozart, independentemente do tipo.

Em essência, descobriu-se que os alunos que ouviam músicas de que gostavam se concentravam de forma mais eficaz. Com isso em mente, não se sinta obrigado a sugerir os clássicos para sua lista de reprodução de estudo. Em vez disso, embale sua lista com músicas e gêneros que você goste.

Não há segredo no porquê os atletas costumam ficar sentados no vestiário ouvindo música antes de um grande jogo: a música certa te deixa animado . Quando você realmente não está ansioso para estudar, a música pode ajudar a motivá-lo a ir aos livros e se concentrar em seus estudos.

Você pode nem sempre precisar da música

Curiosamente, nem sempre a música tem um efeito positivo na motivação e concentração; às vezes, consiste em sua própria linguagem corporal. Quando as pessoas ouvem música com fones de ouvido, elas enviam um sinal ao seu redor de que querem ficar em paz.

A redução resultante nas distrações e interrupções pode ajudar a aumentar a retenção do material. Se achar que a música distrai muito, você ainda pode obter alguns dos benefícios mudando sua linguagem corporal.

Sob as condições certas, a música pode ser uma ajuda poderosa no estudo. Para um impacto máximo, dedique um tempo para aprender quando a música aumenta seu foco e concentração, além de quais tipos têm maior efeito. Depois de encontrar a melhor música para estudar, combine-a com vários tipos de métodos de estudo para realmente melhorar seus resultados.

