Como utilizar o Spotify Web no PC

Em algum momento você já desejou abrir o Spotify no computador, mas não quis baixar o app para Windows 10 ou macOS por alguma razão? Saiba que é possível curtir músicas e podcasts do serviço direto do navegador e de forma bastante simples.

A plataforma web do Spotify pode ser acessada por meio da página oficial. Para isso, abra o link da plataforma no seu navegador favorito (Chrome, Edge, Safari, Firefox ou qualquer outro) e clique no botão “Abrir o web player” para acessar a opção alternativa.

Igor Almenara/Reprodução

A partir daí, é necessário se cadastrar ou realizar o login para aproveitar as músicas e os podcasts favoritos.

O sistema é o mesmo do app do Spotify para celular: o usuário com conta gratuita pode ouvir músicas, mas com certas limitações, e tem propagandas entre as faixas, podendo usar o serviço o quanto quiser; os pagantes, por sua vez, não são incomodados pelas interrupções e podem criar playlists, ouvir na ordem que quiserem e quando desejarem.

À esquerda, a tela de cadastro para novos usuários; à direita, a tela de login para usuários já cadastrados.Fonte: Igor Almenara/Reprodução

O cadastro também pode ser feito através da conta do Facebook, importando algumas informações de perfil para agilizar o preenchimento dos formulários. Para isso, basta clicar no botão “Inscrever-se com o Facebook” e fornecer login e senha da rede social.

Para usuários com o pacote gratuito ou assinantes já cadastrados, o login pode ser feito com Facebook, conta Apple, Google, número de telefone ou o convencional e-mail acompanhado pela senha.