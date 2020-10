como veto de contratação de atacante ex-Juventus e Tottenham escancarou crise em time espanhol

Fernando Llorente é um centroavante com uma carreira sólida e passagens por grandes clubes. Atualmente no Napoli, o espanhol passou por Juventus e Tottenham e foi especulado como reforço do Athletic Bilbao.

A diretoria do clube, porém, prontamente vetou a possibilidade de contratar o centroavante, que foi liberado pelos italianos para negociar de graça com o clube. O motivo, segundo os dirigentes, foi “pensar na reação da torcida”.

Segundo os comandantes do clube basco, a torcida jamais perdoou o atacante, que foi revelado no Bilbao, pela saída para a Juventus em 2013, considerada uma traição. “O Athletic é um clube que preza por seus valores e a volta de Llorente seria trair esses valores” foi a justificativa da direção segundo o jornal El Confidencial.

O problema, porém, é que Llorente é um jogador querido pelos jogadores do clube e o vestiário se animou com o possível reforço de um centroavante da qualidade de Llorente. Assim que souberam que a contratação foi prontamente descartada, os líderes se rebelaram.

Fernando Llorente durante chegada do Tottenham a Madri para final da Champions Getty Images

Muniaín e Yuri Berchiche são dois dos nomes que manifestaram internamente sua insatisfação com a postura da diretoria. Outros jogadores do elenco se rebelaram contra os diretores e a situação escancarou uma crise no País Basco.

A própria diretoria, inclusive, não é unânime sobre a decisão de rejeitar Llorente e, também, sobre a manutenção do técnico Gaizka Garitano. O episódio de Llorente é mais uma pressão para cima do presidente Aitor Elizegi, que não parece estar no comando do clube.

Além da crise nos bastidores, o Bilbao ainda tem que lidar com um começo muito ruim em LaLiga: são três derrotas em quatro jogos, o que coloca a equipe na penúltima colocação, a frente apenas do Real Valladolid.