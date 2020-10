Como Zidane e Sampaoli ajudaram Rodrygo a crescer também para seleção brasileira

Rodrygo fez, na vitória de 5 a 0 sobre a Bolívia, sua faz primeira apresentação em um jogo oficial pela seleção brasileira. Poderia também ter feito o primeiro gol, que acabou sendo marcado contra por Carrasco, em uma jogada iniciada por ele pela direita.

O lado de atuação é importante para falar sobre o momento do jogador do Real Madrid. Na base do Santos e no início como profissional, o jovem sempre jogou pela esquerda, algo que começou a mudar com Jorge Sampaoli e depois Zinedine Zidane.

“O Zidane facilita por me colocar mais na direita. Desde que estava no Santos, com Sampaoli, comecei a me adaptar a jogar pela direita. Quando coloquei na minha cabeça que seria importante jogar nos dois lados, foi importante para mim”, disse.

“Estou me adaptando, por ter jogado na base e também como subi pela direita. Isso me dá mais opções, é muito importante para mim”, completou.

Outra coisa que ele herdou dos tempos de Santos, porém, Rodrygo quer se livrar: as comparações com Neymar, agora seu companheiro de seleção brasileira.

“Eu, desde o começo da minha carreira, quando comecei no Santos, vinham com essas comparações, novo Neymar, novo Robinho. Sempre tirei esse peso, que queria ser o Rodrygo. Neymar e Robinho têm a história deles, estou fora desse peso”, afirmou.

“Neymar só tem um e só vai existir ele. Sempre tirei esse peso e continuo querendo ser o Rodrygo e não o novo Neymar”, acrescentou.

Rodrygo citou Robinho e também analisou o retorno do jogador de 36 anos a seu ex-clube, apesar da condenação por estupro na Itália.

“Pode agregar muito. Robinho e Santos são duas coisas que combinam muito. Ele sempre falou em voltar. O Santos tem tudo para ser melhor ainda com toda bagagem que ele tem. E o Santos tem tudo para ajudar ele na carreira dele também. Nós, que gostamos de ver o Santos jogar, vamos desfrutar muito. Eu mesmo, em Madri, sempre vejo o Santos.”