Comunicação e Interatividade no Marketing Digital

O que mudou na comunicação com o marketing digital?

O marketing digital tornou acessível à comunicação entre o cliente e a empresa. Sendo assim, possibilitou que a comunicação se tornasse bilateral, onde a empresa estabelece uma relação de confiança com o consumidor.

O marketing digital quebra barreiras na relação da empresa com o seu consumidor, transmitindo segurança ao cliente, com o objetivo de entregar ao cliente uma experiência de compra.

Relação humanizada das marcas com os clientes

Sem a intermediação do marketing digital as marcas não estariam em voga no mercado. Entretanto, ainda que os clientes procurassem as empresas para realizar suas compras, estariam sempre com a sensação de que a negociação ocorre com uma máquina, assim sendo, o marketing digital que traz ao cliente a relação humanizada entre os clientes e as marcas.

Agilidade na comunicação

Essa agilidade na comunicação foi proporcionada pela internet, uma vez que as empresas possuem canais diretos com o cliente. Entretanto, essa mesma comunicação pode ser negativa para a empresa, em virtude do poder do cliente quanto à imagem da empresa.

A comunicação entre os clientes e as marcas foi alterada mediante a internet através de uma relação mais igual entre as partes.

O consumidor foi fortalecido e isso é uma oportunidade!

A voz do consumidor foi fortalecida, mas isso em nenhum momento precisa ser visto como uma ameaça para a empresa.

Muito pelo contrário, é uma oportunidade que engajamento para as marcas, não apenas para ganhar autoridade na internet, como também para ganhar a confiança desse consumidor que se posiciona e se comunica.