Concurso Câmara de Cabedelo PB 2020 terá prova de cargo reaplicada! Até R$ 3.468,46!

Na Paraíba, a Câmara Municipal de Cabedelo retifica edital de concurso público que visa preencher 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação V), a nova aplicação da prova objetiva para o cargo de Bibliotecário deve ser no dia 18 de outubro, as 8h30im, na Escola Municipal Maria José Miranda Burity. Vale lembrar que só terá direito a realização das provas os candidatos que realizaram as provas do dia 4 de outubro de 2020.

As vagas destinada são para os cargos de Intérprete de Libras

(2 vagas); Analista Legislativo (4 vagas); Auxiliar Legislativo (5 vagas); e Técnico Legislativo (6 vagas). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.003,00 a R$ 3.468,46, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 25 de agosto até às 23h59 do dia 24 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora CPCon. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 105,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR LEGISLATIVO: Auxiliar as atividades de apoio geral; executar tarefa de conservação, manutenção e limpeza do prédio da Câmara; coleta e entrega de documentos e outros expedientes; serviços de copa do Gabinete do Presidente e dos Vereadores e do Plenário durante as sessões e reuniões de comissões; além de outras atribuições determinadas pela autoridade a que estiver subordinado.

INTÉRPRETE DE LIBRAS: Desempenhar a função de tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa, quando da realização das sessões plenárias e das reuniões públicas dos órgãos da Câmara Municipal; efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e cegos, surdos cegos e ouvintes, por meio de Libras para a língua oral e vice-versa; atuar nos processos seletivos para os cursos e concursos públicos realizados pela edilidade; entre outros.

TÉCNICO LEGISLATIVO: Compete executar atividades de nível intermediário de apoio administrativo; realizar trabalhos de digitação de textos e planilhas; elaborar ofícios, portarias, atos, certidões, declarações, relatórios e demais documentos; registrar atas e efetuar sua correção; executar atividades de controle de entrada e saída de materiais; entre outros.

ANALISTA LEGISLATIVO: Compete executar atividades de nível superior relacionadas com os assuntos de natureza legislativa e administrativa; instruir processos, elaborar contratos, redigir proposições legislativas; exarar minutas dos pareceres das comissões permanentes e temporárias, elaborar exposições de motivos, ofícios, certidões, relatórios e outros expedientes; elaborar estudos técnico-científicos necessário à elaboração de normas; entre outros.

