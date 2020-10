Concurso Câmara de Dores do Indaiá MG 2020 tem cronograma alterado

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Dores do Indaiá retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental e médio pelo regime jurídico estatutário.

Conforme o documento de retificação (retificação II), houve alteração no cronograma e agora as provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) serão aplicadas no dia 21 de novembro de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (1 vaga), Secretário Legislativo (1 vaga), Assistente do Centro de Processamento de Dados (1 vaga) e Operador de Limpeza (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 2.500,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições foram realizadas entre o período de 09 de março (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 08 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Exame Consultores. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 125,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

