Concurso Câmara Municipal de Caraguatatuba SP 2020 tem EDITAL suspenso

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Caraguatatuba retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 42 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação (suspensão), o concurso foi suspenso temporariamente pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Novas datas serão divulgadas oportunamente.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (4); Assistente Administrativo III (9); Agente de Protocolo e Arquivo (1); Agente de Informática (2); Agente de Patrimônio e Almoxarifado (1); Recepcionista (2); Redator de Atas (1); Agente de Serviços Externos (3); Agente Administrativo (9); Agente de Recursos Humanos (1); Assistente Jurídico (1); Agente de Suporte e Controle (1); Controlador Interno (1); Oficial Legislativo (3); Agente de Comunicação (2); e Agente Financeiro (1). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.412,27 a R$ 5.359,17, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 23h59 do dia 8 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Indec. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 85,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos de informática.

Você Pode Gostar Também:

A aplicação das provas em uma única data dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Caraguatatuba SP

: Câmara Municipal de Caraguatatuba SP Banca organizadora :

: Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 42

: 42 Remuneração : R$ 1.412,27 a R$ 5.359,17

: R$ 1.412,27 a R$ 5.359,17 Inscrições : até 8 de outubro de 2020

: até 8 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 55,00 a R$ 85,00

: R$ 55,00 a R$ 85,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital