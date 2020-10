Concurso Coder MT 2020: Saiu EDITAL com 397 vagas! Salários de até R$ 5.270,81!

Edital oferece vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior; Inscrições entre 13 de outubro a 16 de novembro de 2020

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 397 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Carpinteiro (5); Cozinheiro (2); Eletricista de Instalação de Veículos Automotores (1); Apontador de Produção (1); Armador de Estruturas de Concreto (5); Auxiliar de Topógrafo – Greidista (2); Motorista de Carro de Passeio (2); Operador de Compactador de Solos (3); Operador de Máquinas de Terraplenagem; Operador de Motoniveladora (4); Operador de Pá Carregadeira; Operador de Usina Asfáltica; Pedreiro (6); Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (40); Borracheiro (1); Motorista de Caminhão (20); Operador de Escavadeira (4); Operador de Espargidor; Servente de Obras (6); Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas (2); Encanador (1); Mecânico de Veículos Pesados e Máquinas Leves e Pesadas (1); Lubrificador de Veículos Automotores (2); Soldador (2) e Vigia;

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Laboratorista de Solo (1); Técnico em Segurança do Trabalho e Topógrafo (1); e Auxiliar de Escritório em Geral (10).

NÍVEL SUPERIOR: Engenheiro de Segurança do Trabalho; Médico do Trabalho; Auditor Interno – Controlador Interno; e Contador.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de outubro até às 23h59 do dia 16 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IAN Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 13 a 19 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.

Prova prática (caráter eliminatório);

Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso