Concurso Coren SE 2020/2021: Cebraspe definido organizador do edital

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso COREN SE) em breve. O órgão já definiu a banca organizadora Cebraspe para coordenar o seu próximo edital. As vagas do concurso serão oferecidas para cargos de níveis médio e superior.

A banca organizadora do certame foi escolhida por meio de dispensa de licitação, conforme documento publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 08 de outubro. Agora, a próxima fase será a assinatura de contrato entre as partes.

A banca organizadora irá publicar o edital, bem como receber as inscrições e aplicar as principais etapas do concurso.

O concurso COREN SE

Em janeiro, o Conselho formou a comissão organizadora do concurso, o grupo de trabalho que viabilizou a contratação da banca. Veja os membros:

Clarice Fonseca Mandarino – PRESIDENTE

Lucas Fernandes Araujo (Empregado público do Coren-SE)

Daniela de Santana Miranda (Empregada pública do Coren-SE)

Jefferson Santos da Silva Braga (Representante do SINDISCOSE) e,

Gabriela de Carvalho Lima Pereira (Representante do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe-SEESE)

O quantitativo de vagas ainda não foi confirmado. No entanto, tudo indica que o edital contará com 03 vagas imediatas, sendo uma para técnico administrativo e duas para enfermeiro.

A previsão de vagas consta no decreto publicado em outubro de 2019, quando foi publicada uma decisão para criação do cargo de enfermeiro fiscal. A publicação já informava o número de cargos vagos.

Vale destacar que o quantitativo de vagas é ainda uma estimativa, uma vez que o concurso poderá ser divulgado com mais oportunidades, além de cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade.