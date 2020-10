Concurso CRB 1ª Região 2020 libera convocação para provas deste domingo, 25

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1), que compreende os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, convocou para as provas do concurso público (Concurso CRB 1ª Região 2020), previstas para acontecerem no domingo, 25 de outubro.

Com as provas próximas, o órgão já disponibilizou os locais de provas. A convocação foi divulgada no Diário Oficial da União, edição do dia 22 de outubro. Os candidatos devem consultar os locais por meio do site do Instituo Quadrix, a banca organizadora.

Segundo informações do edital de convocação, as provas ocorrerão no turno da tarde, e terão duração de quatro horas. Na ocasião, os portões serão abertos às 12h, com fechamento às 14h. Confira abaixo algumas orientações para as provas:

O candidato deverá chegar ao local com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário de início das provas.

Será necessário levar: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, comprovante de inscrição e documento de identificação original válido.

Não será permitido o uso de lápis, lapiseira ou grafite, marca texto e/ou borracha durante a realização das provas.

Os concorrentes deverão ficar atentos às instruções do edital de abertura, além de ler e seguir as orientações do protocolo de biossegurança, devido à pandemia de Covid-19.

Será eliminado o candidato que portar, durante a realização das provas, algum dos aparelhos eletrônicos listados no edital de convocação, relógio, óculos escuros e protetor auricular.

Para concorrer ao cargo de Bibliotecário Fiscal, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia, mais registro definitivo ativo e adimplente no Conselho, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

Os aprovados serão lotados em Brasília, no Distrito Federal.

O salário do Bibliotecário é de R$ 3.500,00, mais vale-alimentação no valor de R$ 660,00 e vale-transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Sobre o cargo

O Bibliotecário Fiscal tem as seguintes atribuições:

Cumprir as ordens emanadas diretamente da Comissão de Fiscalização; Inspecionar, nas esferas pública e privada, unidades de informação e demais empresas ou entidades que tenham como função o armazenamento, tratamento, recuperação e disseminação da informação em qualquer suporte; Efetuar diligências para comprovar denúncias; Emitir autos de infração e demais documentos autorizados pelo CRB-1; Verificar se a supervisão, gerência, administração e execução dos serviços de Biblioteconomia e áreas afins, estão a cargo de Bibliotecário regularmente inscrito no CRB-1 e em dia com suas obrigações, na forma do art. 4o. do Decreto 56.725/65; Encaminhar, periodicamente à Comissão de Fiscalização, relatório de suas atividades, acompanhados dos documentos fiscalizatórios; Reunir-se periodicamente com o coordenador da Comissão de Fiscalização e da Comissão de Ética; Atuar na área de jurisdição do CRB-1, compreendendo o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Elaborar e encaminhar ofícios, boletos, certidões e outros documentos necessários para o trâmite dos processos de fiscalização; Acompanhar as publicações nos Diários Oficiais da jurisdição do Conselho e construir o informativo LEGIS. Realizar demais atribuições de caráter administrativo do Conselho; No desempenho de suas funções, conduzirse-á de modo a refletir, condignamente, a imagem do CRB e do profissional Bibliotecário, atuando eticamente na defesa da profissão e da autarquia de fiscalização profissional.

Inscrição Concurso CRB DF 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 12 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 60,00 com o pagamento devendo ser efetuado até o dia 15 de abril.

Você Pode Gostar Também:

Etapas e Provas

O concurso CRB-DF vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, com 120 questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática e atualidades), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública e noções de direito administrativo) e conhecimentos específicos do cargo.

Além disso, o certame vai contar com prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação vai consistir em redação de texto dissertativo estudo de caso ou parecer técnico, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo (Legislação aplicada ao Sistema CFB/CRBs).

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 25 de outubro de 2020 em Brasília (DF).

Validade

A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região

: Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 25

: 25 Remuneração : R$ 3.500,00 + vale-alimentação

: R$ 3.500,00 + vale-alimentação Inscrições : 10 horas do dia 12 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2020

: 10 horas do dia 12 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00

: R$ 60,00 Provas : 25 de outubro de 2020

: 25 de outubro de 2020 Situação: PUBLICADO

100% de Acordo com Último Edital