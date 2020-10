Concurso CRC AP 2020: NOVO edital tem banca definida! Até R$3,2 mil

O Conselho Regional de Contabilidade do Amapá vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRC AP 2020). O Instituto QUADRIX vai organizar o novo certame, que contará com vagas para Macapá, no Amapá.

As vagas serão oferecidas para os seguintes cargos:

No entanto, o quantitativo de vagas ainda poderá sofrer alterações no quadro de cargos e vagas. Os salários oferecidos vão chegar a R$1.729,34 (técnico) e de R$3.208,66 (superior), além de benefícios.

Agora, o próximo passo será a assinatura de contrato entre o Conselho Regional de Contabilidade do Amapá e o Instituto Quadrix. Após isso, o novo edital seja publicado.

Último concurso CRC AP foi em 2013

O último edital de concurso público CRC-AP foi aberto em 2013. Na ocasião, o edital trouxe 38 vagas para os cargos de serviços gerais (fundamental); assistente administrativo (médio); e contador fiscal (superior em Ciências Contábeis e Carteira de Habilitação tipo B).

O concurso contou com a organização da Consultoria e Assessoria Educacional (Coned). O concurso contou com provas objetivas, com 35 questões no total, podendo incluir questões de:

Língua Portuguesa;

Conhecimentos de Informática;

Matemática; e

Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado no concurso, o contou com pelo menos, 50% dos pontos da prova. O concurso ficou válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Além dos salários, os profissionais contaram com vale-alimentação, no valor de R$246, e plano de Saúde, custeado em 70% do total. Os aprovados serão contratados por meio do Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada de 40 horas.