Concurso Creci 2020: Saiu o edital com vagas para níveis médio e superior! Até R$ 4.439,59

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRECI RJ) para o preenchimento de 34 vagas, além de cadastro reserva, nos cargos de níveis médio, técnico e superior.

Para nível médio, o edital conta com 20 vagas para o cargo de Auxiliar administrativo, que possui salários de R$1.289,59. As oportunidades são para lotação na sede e diversas unidades localizadas em bairros do Rio de Janeiro. Além disso, há vagas para outras 20 cidades do Estado do Rio de Janeiro.

Para nível médio técnico, o edital conta com vagas para auxiliar de manutenção e técnico em informática. Os salários oferecidos chegam a R$1.189,14 e R$1.445,40, respectivamente. Os aprovados vão atuar na sede do órgão.

Por fim, para nível superior, o edital conta com 13 vagas. As vagas serão distribuídas entre os cargos de advogado, analista administrativo, contador, analista de comunicação, analista de marketing, analista programador, designer gráfico, editor de vídeo e fiscal.

Os salários oferecidos vão oscilar entre R$2.595,96 e R$4.439,59.

Inscrição concurso CRECI RJ

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 09 de novembro, no site do Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC) , organizador. A taxa de inscrição custará R$60 (médio e técnico) e R$100 (superior).

Provas concurso CRECI RJ

O concurso vai contar com provas objetivas, redação ou discursiva (advogado) e de títulos. No caso dos concorrentes aos cargos de designer e editor de vídeo, haverá ainda etapas práticas.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 13 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro. O exame terá duração de 4 (quatro) horas.

Para nível médio, serão cobradas 50 questões, enquanto os demais terão que responder a 60 quesitos.

A prova vai contar com as seguintes disciplinas, a depender do cargo:

Língua Portuguesa;

Conhecimentos Gerais;

Informática;

Legislação;

Raciocínio Lógico; e

Conhecimentos Específicos

Para ser aprovado, o candidato precisará obter nota igual ou superior a 42 pontos no conjunto de provas (60% da pontuação total que é de 70 pontos), além de garantir a pontuação mínima em cada disciplina, de acordo com o edital. Na redação será necessário ter pelo 50% da pontuação. O exame discursivo tem valor de 20 pontos.

A prova discursiva será realizada somente para os candidatos ao cargo de advogado. O estudo de caso será aplicado durante o mesmo período da objetiva.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. As contratações serão de acordo com o regime da Consolidação das Leis do trabalho (CLT).

