Concurso Cress AC 2020: Último dia de inscrição para Agente Fiscal! Até R$ 2.507,98

Edital publicado. O Conselho Regional de Serviço Social 26º Região (Cress AC) tem inscrições até hoje, 09 de outubro de 2020. O novo edital de concurso público visa preencher uma vaga no cargo de Agente Fiscal.

De acordo com edital, a função exige graduação de nível superior em serviço social, mais registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Serviço Social. O salário oferecido será de R$ 2.507,98, mais R$ 401,30 de auxílio-alimentação e R$ 110,61 de vale-transporte, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre até às 23h59 do dia 9 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição será de R$ 65,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 06 de dezembro de 2020.

ATRIBUIÇÃO

Executar a Política Nacional de Fiscalização do conjunto CFESS/CRESS; Assessorar a Direção e Conselho Pleno em assuntos relacionados ao exercício da profissão; subsidiar a Direção nas pautas dos veículos de informação da entidade e avaliar o seu conteúdo; Fiscalizar e inspecionar as atividades de Serviço Social na área de jurisdição determinada pelo CRESS; Propor e realizar atividades educativas de orientação e discussão de questões referentes ao exercício profissional do assistente social, junto aos profissionais e instituições; entre outros.

Informações do concurso