Concurso CRO PE 2020: Saiu EDITAL para nível médio e superior! Até R$ 3.666,52!

Edital publicado. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO PE) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 06 vagas em cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (2 vagas); Fiscal (4 vagas). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.300,00 a R$ 3.666,52, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 29 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$48,00 e R$ 50,00, om possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 28 a 29 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de fevereiro de 2021, em turnos diferentes.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO PE)

: Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO PE) Banca organizadora : Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB)

: Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 06 + CR

: 06 + CR Remuneração : R$ 1.300,00 a R$ 3.666,52

: R$ 1.300,00 a R$ 3.666,52 Inscrições : até 29 de novembro de 2020

: até 29 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$48,00 e R$ 50,00

: R$48,00 e R$ 50,00 Provas : 28 de fevereiro de 2021

: 28 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital