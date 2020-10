Concurso DP DF 2020 tem provas remarcadas; veja o novo cronograma

A Defensoria Pública do Distrito Federal reagendou as provas do concurso público (Concurso DP DF 2020) para o preenchimento de 60 vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. As oportunidades são para candidatos de ensino superior. Os ganhos iniciais passam da casa dos R$5 mil mensais.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o novo cronograma divulgado, as provas serão aplicadas no dia 22 de novembro. Anteriormente, os exames seriam aplicados no dia 08. Os locais de horários de provas serão divulgados no dia 12 de novembro. Veja o cronograma:

Atividade Data/Período Edital de divulgação dos locais e horário das provas objetivas e da prova discursiva 12/11/2020 Provas objetivas e prova discursiva 22/11/2020 Gabarito preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva 24/11/2020 Período para interposição de recursos contra e a favor do gabarito preliminar das provas objetivas e contra o padrão de respostas da prova discursiva 25/11 a 9/12/2020 Resultado provisório nas provas objetivas 29/12/2020 Período para interposição de recursos contra o resultado provisório nas provas objetivas 30/12/2020 a 14/01/2021 Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva 20/01/2021 Período para a interposição de recurso contra o resultado provisório na prova discursiva 21/01 a 03/02/2021 Resultado final da prova discursiva e convocação para avaliação biopsicossocial e para a avaliação de títulos 22/02/2021 Período para upload da documentação referente ao desempate de notas 23 e 24/02/2021 Avaliação biopsicossocial 28/02/2021 Resultado provisório na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos 10/03/2021 Período para a interposição de recurso contra o resultado provisório na avaliação biospicossocial e na avaliação de títulos 11 a 24/3/2021 Resultado final na avaliação biopsicossocial, na avaliação de títulos e convocação para o procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros 05/04/2021

De acordo com o edital publicado, são 30 vagas para a área de Direito e Legislação, neste caso, com requisito de graduação em Direito. O restante das vagas, 30, serão liberadas para áreas de Administração (08); Arquivologia (01); Arquitetura (02); Comunicação Social – Jornalismo (01); Contabilidade (05); Economia (01); Engenharia Civil (02); Informática – Banco de Dados (01); Informática – Desenvolvimento de Sistemas (02); Informática – Redes (03); Psicologia (02); Serviço Social (02).

Os interessados, em todos os casos, deverão ter nível superior na respectiva área de interesse. Os salários iniciais chegarão a R$5.241,22, por jornada de 35 horas. Os contratados vão atuar no Distrito Federal.

Inscrição Concurso DP DF 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 15 de setembro e 18 horas do dia 05 de outubro, por meio do site do Cebraspe. A taxa de inscrição custou R$101,87.

Provas Concurso DP DF 2020

Os candidatos aprovados no concurso DP-DF vão ser avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e de títulos. Na primeira fase, serão realizados os dois primeiros exames, no dia 22 de novembro, no turno da manhã.

A avaliação objetiva vai contar com 120 questões, distribuídas entre Conhecimentos Básicos (50) e Especializados (70). Na parte básica, serão cobradas as disciplinas de Português, Conhecimentos do Distrito Federal e Legislação.

No total, os candidatos vão ter 3 horas e meia para concluir a prova objetiva e 3 horas para parte discursiva. O exame de múltipla escolha terá 120 pontos no total e, para ser aprovado, será necessário:

Ter nota igual ou superior a dez pontos em Conhecimentos Básicos;

Nota igual ou superior a 21 pontos em Conhecimentos Especializados; e

Nota igual ou superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

A prova discursiva vai contar com 50 pontos no total. O exame será composto por dissertação sobre tema da Atualidade, a ser respondida em até 30 linhas (20 pontos); e três questões de Conhecimentos Especializados, a serem respondidas em até 20 linhas cada (dez pontos cada).

Serão corrigidas, conforme o edital, as provas discursivas dos candidatos aprovados no exame objetivo e classificados dentro do limite especificado no edital. Veja:

Especialidade Candidatos à ampla concorrência Candidatos que se declararam com deficiência Candidatos que se autodeclararam negros Direito 360 120 120 Administração 96 32 32 Arquivologia 12 4 4 Arquitetura 24 8 8 Comunicação Social – Jornalismo 12 4 4 Contabilidade 60 20 20 Economia 12 4 4 Engenharia Civil 24 8 8 Informática – Banco de Dados 12 4 4 Informática – Desenvolvimento de Sistemas 24 8 8 Informática – Redes 36 12 12 Psicologia 24 8 8 Serviço Social 24 8 8

De acordo com o edital, serão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos aprovados na prova discursiva.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Defensoria Pública do Distrito Federal (DP-DF)

: Defensoria Pública do Distrito Federal (DP-DF) Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 60

: 60 Remuneração : R$5.241,22

: R$5.241,22 Inscrições : entre 10 horas do dia 15 de setembro até as 18 horas do dia 5 de outubro

: entre 10 horas do dia 15 de setembro até as 18 horas do dia 5 de outubro Taxa de Inscrição : R$101,87

: R$101,87 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação: PUBLICADO

Fonte: Notícias Concursos