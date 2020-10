Concurso IBGE: Banco do Brasil vai devolver taxa de inscrição no final deste mês

O edital de concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o objetivo de realização do Censo Demográfico 2020, foi adiado para 2021 em virtude da pandemia do Coronavírus. Sendo assim, as taxas de inscrição do certame vão ser devolvidas neste mês de outubro.

No dia 17 de março, o IBGE confirmou que as inscrições feitas no concurso de 2020 não serão aproveitadas para 2021, quando está previsto a abertura do certame novamente. Sendo assim, os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso devem se inscrever, futuramente, normalmente.

O Banco do Brasil (BB) vai abrir um novo prazo para o resgate do valor da taxa de inscrição. Durante os dias 26 a 30 de outubro, será possível realizar o saque do valor em qualquer uma das agências por todo o país, com exceção das agências Estilo do Banco do Brasil.

O valor será devolvido conforme o nome a o CPF do candidato. Isso quer dizer que apenas o inscritos poderá resgatar o valor. Desta forma, o candidato deverá levar a identidade original ou o CPF.

Vale destacar que o valor da taxa de inscrição será devolvido somente por meio de saque. Caso não seja sacado durante o período citado, o valor vai retornar ao IBGE. Depois do prazo, o dinheiro ficará indisponível para saque até que os valores sejam processados novamente.

Até então, dos 100.735 inscritos que pagaram a taxa, cerca de 60 mil já resgataram os valores pagos, de acordo com o IBGE.

Concursos adiados para 2021

Você Pode Gostar Também:

Além do concurso em vigor suspenso, mais dois editais que estavam previstos para este ano também foram adiados e vão ficar para 2021.

Todos os editais abertos pelo IBGE fazem parte do Censo Demográfico, que foi adiado para o próximo ano. De acordo com o Instituto, apesar do cancelamento do concurso este ano, o quantitativo de vagas não deverá mudar, permanecendo o mesmo em 2021.

“O que mudou foi a data de realização do Censo. O quantitativo de vagas deve permanecer o mesmo. Todos os processos seletivos previstos para a operação serão realizados no ano do Censo”, disse o órgão ao site Folha Dirigida.

Com o Censo adiado para 2021, os editais serão abertos, novamente, em 2021. O concurso aberto com 208.695 vagas temporárias, contava com a seguinte distribuição:

Agente Censitário Municipal : 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558;

: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558; Agente Censitário Supervisor : 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158;

: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158; Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

Com as mudanças previstas, o IBGE deve seguir os trâmites de abertura do concurso em 2020. Sendo assim, o concurso com 208 mil vagas deverá ser reaberto em março de 2021, em seguida do edital com 192 vagas em abril. O concurso para codificadores vai ficar para 2021.

De acordo com dados do IBGE, o próximo Censo terá como data de referência 31 de julho de 2021. A coleta ficou para ser realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

“A decisão leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional”, disse o IBGE.