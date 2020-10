Concurso IMBEL 2020/2021: Edital sai em outubro para todos os níveis

A Indústria de Material Bélico do Brasil vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IMBEL 2020/2021) em breve. De acordo com uma fonte ligada ao site Folha Dirigida, o edital está previsto para ser publicado ainda em outubro. No entanto, a divulgação do documento dependerá da aprovação do cronograma do concurso.

As vagas do concurso serão oferecidas em cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Para nível fundamental, o edital será para o cargo de agente de apoio operacional. No nível médio, serão oferecidas vagas de guarda de segurança patrimonial, motorista, oficial de produção industrial, auxiliar técnico industrial, auxiliar técnico administrativo e oficial de ferramentaria industrial.

Para nível técnico, as vagas serão abertas aos cargos de Técnico Industrial Especializado; e Técnicos em Radiologia, Enfermagem do Trabalho e Administrativo Especializado.

Por fim, para nível superior, as vagas são para analista especializado, supervisor, advogado, engenheiro e médico do trabalho.

Os salários oferecidos vão variar entre R$1.275,46 e R$5.331,47, conforme cargo.

Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 16 de outubro, a informação de que o órgão assinou o contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organização do próximo certame.

Segundo o extrato publicado, os contratos seguirão válidos até 13 de outubro de 2021. O documento ainda não confirma o cronograma do concurso e também quando o novo edital será publicado.

As oportunidades serão oferecidas em cadastro reserva, em cargos ainda a serem confirmados. A lotação das vagas já foi definida. As oportunidades serão divulgadas para preenchimento no Distrito Federal (DF), Piquete (SP), Itajubá (MG), Juiz de Fora (MG), Magé (RJ) e Rio de Janeiro (RJ).

O concurso está sendo planejado desde o primeiro semestre de ano. Em maio, por exemplo, a IMBEL confirmou que já havia uma comissão organizadora para cuidar dos preparativos do concurso.

Agora, com banca definida, a comissão e a FGV devem agilizar os últimos detalhes para publicar o novo edital do concurso.

Último edital do concurso IMBEL

O último edital de concurso IMBEL foi divulgado em 2016. Na ocasião, o certame foi aberto com vagas em cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. A banca organizadora do concurso foi a Cetro Concursos.

Para nível fundamental, as chances foram abertas para os cargos de ajudante geral, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de laboratório e bombeiro brigadista.

Para nível médio, o edital trouxe vagas para guarda de segurança patrimonial, motorista, fundidor, galvanizador, inspetor de qualidade, operador de caldeira, operador de produção especializado, operador de utilidades industriais, preparador de máquinas, caldeireiro, eletricista de manutenção, encanador industrial, instrumentista, mecânico de manutenção, pintor industrial, soldador, auxiliar de ferramentas, ajustador, ferramenteiro, fresador, torneiro, retificador, desenhista projetista, técnico de controle de qualidade, técnico de eletricidade, técnico em eletrônica, técnico em instrumentação, técnico em mecatrônica, técnico em metalurgia, técnico em materiais, técnico em metrologia, técnico em química, técnico em mecânica, técnico em radiologia, técnico em enfermagem do trabalho, auxiliar técnico administrativo, assistente administrativo, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho.

Por fim, o edital trouxe vagas de nível superior nos cargos de analista administrativo, analista contábil, analista de recursos humanos, analista de sistemas, administrador, contador, supervisor de tecnologia da informação, advogado, engenheiro de controle de qualidade, engenheiro de meio ambiente, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de telecomunicações, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, engenheiro metalúrgico ou de materiais, engenheiro químico e médico do trabalho.