Concurso MAPA tem nomeação de 139 aprovados autorizada pelo Governo Federal

Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 05 de outubro, a autorização da nomeação de 139 aprovados no concurso MAPA. A autorização foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro.

As nomeações são para o cargo de Auditor Fiscal Agropecuário, função de Veterinário. As convocações visam suprir vacâncias no cargo, que pertence ao quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso acontece porque, com a pandemia do coronavírus, só serão permitidas nomeações para reposições de cargos vagos, conforme prevê a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

Inicialmente, estavam previstas a convocação de 140 excedentes no concurso. No entanto, a aprovação de um deles está como sub judice (aguardo de julgamento).

Após essa nova etapa de nomeação, o concurso MAPA totaliza 536 contratações de aprovados. O limite é de 540. De acordo com o documento de abertura divulgado, foram oferecidas, inicialmente, 300 vagas para o cargo de Auditor Fiscal – Federal Agropecuário – Medicina Veterinária.

A remuneração inicial será de R$ 14.584,71, por jornada de trabalho flexível conforme a necessidade do posto de trabalho, de 40 horas semanais.