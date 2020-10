Concurso Marinha EFOMM 2020: Gabaritos das provas são divulgados

A Marinha do Brasil divulgou os gabaritos das provas do concurso público (Concurso Marinha Efomm 2020) para o preenchimento de 100 vagas para candidatos com o nível médio. As provas do certame foram aplicadas nos dias 12 e 13 de setembro.

O concurso da Marinha visa admitir aprovados para admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA – 55 vagas), no Rio de Janeiro – RJ. Além disso, profissionais serão lotados no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA – 45 vagas), em Belém – PA.

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível médio completo. A escolaridade deverá ser comprovada no ato da matrícula no curso de formação.

Além disso, será necessário:

ser brasileiro (ambos os sexos), com idade entre 17 e 23 anos em 1º de fevereiro de 2021;

não ter sido condenado por sentença penal transitada em julgado;

estar em dia com as obrigações civis e militares (Art. 14, parágrafo 1º, inciso I da Constituição Federal e Art. 2º da Lei 4.375/64 – Lei do Serviço Militar), as últimas para candidatos do sexo masculino;

não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o Serviço Ativo das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares ou para o Serviço Militar Inicial;

não ser ex-aluno de EFOMM, não ter sido excluído a bem da disciplina ou por inaptidão ao oficialato de qualquer escola preparatória ou de formação das Forças Armadas ou Auxiliares, nem ter sido excluído, a bem da disciplina, do Serviço Ativo ou do Serviço Militar Inicial (SMI) de qualquer organização militar;

possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia; e

cumprir as instruções estabelecidas no Edital.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 15 e 30 de junho de 2020, no site oficial do Ciaga para preencher a ficha de inscrição. A taxa de inscrição custou R$65.

Provas

Você Pode Gostar Também:

Mesmo com a pandemia do novo Coronavírus, a Marinha do Brasil confirmou a data de realização das provas escritas (objetiva e discursiva), que é a primeira etapa do concurso, obrigatória para todos os candidatos.

Os exames foram aplicadas nos dias 12 e 13 de setembro, sábado e domingo, respectivamente.

No primeiro dia, sábado, serão aplicadas as provas de Português, Redação e Inglês. Já no segundo dia, domingo, será feita a aplicação das provas de Matemática e Física.

Além dessa primeira etapa, os candidatos aprovados serão convocados para realizar as fases posteriores, os chamados eventos complementares:

Seleção psicofísica (eliminatória); Teste de suficiência física (eliminatória); Período de adaptação e verificação de documentos (eliminatória).

Sobre a Covid-19, a Marinha informa que se houver a impossibilidade de serem cumpridos alguns itens do calendário em virtude da pandemia, eles poderão ser alterados. O edital ainda cita a possibilidade do início do curso ser postergado para o segundo semestre de 2021.

O curso de formação, última etapa, está previsto para iniciar no dia 25 de janeiro de 2021, nas devidas organizações militares da Marinha do Brasil.

Informações do concurso