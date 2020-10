Concurso Ministério da Economia: Saiu o resultado final das provas

O resultado final das provas do concurso do Ministério da Economia 2020 visando o preenchimento de 350 vagas foi divulgado. A publicação foi feita nesta segunda-feira, 26, por meio do Diário Oficial da União.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Os exames foram aplicados nas cidades de Brasília-DF, Belém-PA, Florianópolis-SC, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP.

De acordo com o documento publicado, todas as chances são para atividades técnicas de complexidade gerencial, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Especialista em gestão de projetos (50);

Especialista em infraestrutura de Tecnologia da Informação-TI (50 );

Especialista em ciência de dados (50);

Especialista em segurança da informação e proteção de dados (50);

Especialista em análise de processos de negócios (50);

Especialista em experiência do usuário (50); e

Especialista em desenvolvimento de software (50).

De acordo com o documento publicado, para concorrer a uma das vagas será necessário ter nível superior em Informática ou Computação ou graduação em qualquer outra área de formação, mas com pós-graduação em Informática Computação, além de experiência profissional superior a cinco anos ou título de mestrado ou doutorado na área.

Os contratos terão prazo de, no máximo, quatro anos. Os profissionais aprovados e contratos vão receber uma remuneração no valor de R$8.300, por jornada de 40 horas semanais.

Inscrição Concurso Ministério da Economia

Os interessados em concorrer a uma das vagas deveriam se inscrever até 18 horas do dia 08 de setembro, por meio do site do Cebraspe. A taxa de inscrição custou R$60.

Provas Concurso Ministério da Economia

O concurso Ministério da Economia vai contar com provas objetivas e títulos. O primeiro exame do concurso está marcado para o dia 11 de outubro.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Brasília-DF, Belém-PA, Florianópolis-SC, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP.

De acordo com o edital, o exame biopsicossocial, para os candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência, vai acontecer apenas em Brasília (DF).

A avaliação vai contar com 120 questões, do tipo certo ou errado. Serão cobradas 70 questões de Conhecimentos Específicos e 50 de Conhecimentos Gerais, sendo eles:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa; e

Raciocínio Lógico.

O edital informa que será aprovado na objetiva o candidato com nota igual ou superior a dez pontos em Conhecimentos Gerais, a 21 pontos na parte Específica e a 36 pontos no conjunto das provas.