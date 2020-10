Concurso PF: Fenapef confirma que ainda não há autorização oficial da Economia

Nesta semana, circulou por meios das redes sociais que o concurso da Polícia Federal (Concurso PF) já estava autorizado oficialmente. No entanto, até o momento o documento de autorização ainda não saiu no Diário Oficial da União.

Na tarde desta quinta-feira, 22 de outubro, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Boudens, confirmou que edital ainda não foi autorizado pelo Ministério da Economia.

Segundo o presidente, a PF segue no aguardo da definição da pasta quanto ao documento autorizativo, e que vai confirmar o quantitativo de vagas e sua respectiva distribuição. As informações foram confirmadas no site da Folha Dirigida.

“O Ministério da Economia não comenta demandas de concursos públicos encaminhadas pelos órgãos da Administração Pública Federal que ainda estão em análise. As autorizações, quando realizadas, são publicadas no Diário Oficial da União. Lembramos que o Ministério da Economia apenas autoriza o orçamento para concurso. O agendamento e a realização do certame cabe a cada órgão.”

A PF já havia confirmado no dia 19 de outubro que segue aguardando a autorização do Ministério da Economia para abrir o seu novo edital.

A corporação entende que não será necessário montar uma comissão organizadora, visto que já há um setor próprio para tocar essa demanda, assim que a autorização for publicada no Diário Oficial da União.

Eduardo Bolsonaro: Concursos PF e PRF com 4 mil vagas devem ter edital este ano

A expectativa de abertura dos editais de concursos públicos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (Concursos PF e PRF) só aumenta. Na última quarta-feira (21), o deputado Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais que a intenção é publicar os editais de concursos ainda este ano.

Segundo o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro, estão confirmadas a oferta de 4 mil vagas, sendo 2 mil para cada corporação.

Em sua publicação, Eduardo enfatizou o trabalho do atual governo no combate ao crime e à corrupção. Uma das metas para isso, segundo ele, é a contratação de novos aprovados nos concursos de PF e PRF.

Jair Bolsonaro falou de publicação somente em 2021

Por muitas vezes, o presidente Jair Bolsonaro também declarou que os editais seriam publicados ainda em 2020. No entanto, na última semana o presidente declarou que os editais podem ficar para 2021.

A nova previsão foi passada durante uma live realizada junto com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça.

“E também estamos ultimando dois editais, que devem ser a partir do ano que vem, concurso para mais de 2 mil PFs e 2 mil PRFs,” disse Bolsonaro.

O quantitativo de vagas parece estar totalmente definido. Em todas as ocasiões, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bolsonaro e os sindicatos estão alinhados na fala de que serão 2 mil vagas em ambas as corporações.

Concurso PF

De acordo com informações da corporação, a PF está aguardando o aval do Ministério da Economia para abrir o seu novo certame.

A PF entende que não será necessário montar uma comissão organizadora, visto que já há um setor próprio para tocar essa demanda, assim que a autorização for publicada no Diário Oficial da União.