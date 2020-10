Concurso PF: Ministro confirma que edital está com trâmites avançados

Só cresce a expectativa de abertura do novo edital de concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2020/2021). De acordo com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, os trâmites de abertura da seleção estão bem avançados. O edital se aproximada cada vez mais.

As declarações dadas pelo ministro reforçam a ideia de que a portaria autorizativa do concurso deve ser publicada a qualquer momento. O aval será publicado com 2 mil vagas, conforme já informou o ministro e também o presidente Jair Bolsonaro. O próprio Governo Federal confirmou, em nota, que um novo edital será publicado.

“A Polícia Federal alcançará o maior efetivo da sua história com a realização de um novo concurso, em breve, para o preenchimento de 2 mil vagas. O ministro André Mendonça exaltou o empenho do presidente Jair Bolsonaro na realização do certame e afirmou que os trâmites para publicação do novo edital estão avançados”, disse o Governo Federal.

O ministro esteve presente na cerimônia de abertura dos Cursos de Formação Profissional (CFP) para os cargos de delegado e perito, que tiveram convocação recentemente de excedentes.

“Os senhores não chegaram na linha de chegada. Os senhores se credenciam a estar na largada, onde concorrerão, não entre si, mas com o crime, com a criminalidade organizada que nos faz viver em um estado de insegurança há mais de 30 anos”, disse o ministro.

Além disso, o ministro confirmou que com este concurso a PF contará com um efetivo histórico. “Há uma preocupação efetiva com o combate ao crime. Há um reconhecimento efetivo da instituição Polícia Federal e há o reconhecimento de que, de fato, o maior valor da Polícia Federal são os senhores”, destacou Mendonça.

Além disso, o ministro André Mendonça também destacou no seu discurso que o presidente Jair Bonsonaro interveio junto ao ministro Paulo Guedes para que o concurso fosse autorizado com 2 mil vagas. A justificativa junto ao chefe da pasta foi que essa seria uma ‘missão’. Essa informação foi confirmada pelo Jornal Folha de São Paulo.

Concurso PF

De acordo com informações da corporação, a PF está aguardando o aval do Ministério da Economia para abrir o seu novo certame.

A PF entende que não será necessário montar uma comissão organizadora, visto que já há um setor próprio para tocar essa demanda, assim que a autorização for publicada no Diário Oficial da União.