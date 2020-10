Concurso Polícia Civil vai abrir 1.514 vagas de níveis médio/técnico e superior; veja os cargos

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pode abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC MG 2020) em breve. O chefe da corporação, Wagner Pinto de Souza, confirmou que o novo edital já teve seu pedido enviado. Sendo assim, agora, a está em análise pela Câmara de Orçamento e Finanças do Estado (Cofins).

A expectativa é que o edital seja divulgado com vagas para carreiras administrativas e policiais, inclusive as que foram abertas também no último concurso, realizado em 2018. De acordo com Wagner, o novo pedido prevê vagas para cargos de delegado, escrivão, investigador, médico legista, perito, analista e técnico assistente.

Segundo informações da assessoria, foram solicitadas 1.514 vagas. As oportunidades previstas estão divididas entre carreiras administrativas e policiais, de níveis médio e superior. Veja:

Área do cargo Carreira Vagas Policial Delegado 201 Escrivão 317 Investigador 689 Médico legista 16 Perito 51 Administrativa Analista 80 Técnico 160

As informações foram passadas por Wagner durante audiência na Assembleia Legislativa. Na reunião, a Comissão de Segurança Pública da ALMG debateu a não nomeação de excedentes e falta de concursos, apesar do déficit de servidores.

Segundo o chefe da corporação, ele está ciente das dificuldades financeiras do Estado, acreditando no esforço do governador Romeu Zema para resolver o problema.

O Concurso Polícia Civil PC MG

Todas as carreiras da área policial exigem nível superior.

Para concorrer ao cargo de Médico Legista, o candidato deverá ter nível superior completo em Medicina. O salário inicial do cargo é de R$8.874,60.

A carreira de Perito Criminal também exige nível superior. O salário inicial é de R$8.874,60.

O cargo de Analista da Polícia Civil requer nível superior e, a depender da área, pode exigir especialização. O salário é de R$2.782,16. Para carreira, as vagas podem ser distribuídas entre várias áreas, como Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Tecnológica, Biblioteconomia, Cerimonial, de Relações Públicas, de Informação, de Comunicação, Gestão, Logística, de Engenharia e Arquitetura, Educação, Saúde e Psicossocial.

Para Escrivão e Delegado os ganhos são de R$4.098,39 e R$11.475,57, respectivamente.

Você Pode Gostar Também:

O cargo de técnico exige nível médio completo ou nível médio/técnico. A remuneração inicial é de R$1.530,18.

Déficit é de mais de 40%

A Polícia Civil precisa da abertura de um novo concurso público urgente. A corporação conta com pouco mais da metade do pessoal necessário. A previsão legal é que Minas Gerais tenha 17.517 policiais civis. No entanto, o Estado conta com apenas 9.902 servidores, o que reflete em um déficit de 7.615 profissionais, 43% do efetivo.

Último concurso da PC MG foi divulgado com 1.497 vagas

O último concurso para os cargos de médico, perito, analista e técnico da Polícia Civil-MG foi divulgado para o preenchimento de 1.497 vagas. A organizadora do certame foi a FUMARC.

As vagas foram destinadas aos cargos de Médico Legista (121), Perito Criminal (95), Analista (415) e Técnico Assistente (866). O concurso contou com provas objetivas com 60 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Criminalística, Noções de Medicina Legal, Noções de Contabilidade, Noções de Informática e Direitos Humanos, a depender do cargo.

Além da prova, o certame contou com avaliação psicológica; exames biomédicos e biofísicos; investigação social; e curso de formação policial. O certame recebeu 69.338 inscritos, distribuídos da seguinte maneira:

Técnico: 28.458 inscritos;

Perito Criminal: 24.987 inscritos;

Analista: 14.206 inscritos;

Médico Legista: 1.687 inscritos.

Informações do concurso