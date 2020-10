Concurso Prefeitura de Alagoa Nova PB 2020 tem inscrições prorrogadas

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Alagoa Nova retifica edital de concurso público que tem por objetivo preencher 111 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de novembro de 2020, no site oficial da Contemax Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 e R$ 110,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 6 a 13 de outubro de 2020, conforme edital.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal de Tributos (1); Fonoaudiólogo (2); Gari (4); Médico – PSF (6); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Operador de Máquina Pesada (1); Professor A – Pedagogia Zona Rural (7); Agente Administrativo (10); Agente Comunitário de Saúde (6); Psicólogo Educacional (1); Técnico em Contabilidade (1); Agente de Combate às Endemias (4); Assistente Social (1); Auxiliar de Serviços (30); Cirurgião Dentista – PSF (3); Técnico em Enfermagem (5); Vigilante (5); Motorista – D (3); Professor A – Pedagogia Zona Urbana (10); Professor B – Educação Física (1); Professor B – Matemática (2); Professor B – Português (2); Psicólogo (1); Enfermeiro – PSF (2); e Farmacêutico (1);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.738,82, por jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de outubro de 2020, no site oficial da Contemax Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 e R$ 110,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 1º a 9 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com as seguintes etapas:

1ª Fase: prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos os cargos;

2ª Fase: curso de qualificação básica (caráter eliminatório) para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.;

3ª Fase: prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior;

4ª Fase: prova prática de direção e operação veicular (caráter classificatório) para os cargos de operador de máquina pesada e motorista categoria “D”.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020, na cidade de Alagoa Nova. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Alagoa Nova PB

: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova PB Banca organizadora : Contemax Consultoria

: Contemax Consultoria Escolaridade : fundamental, médio e superior.

: fundamental, médio e superior. Número de vagas : 111

: 111 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 2.738,82

: R$ 1.045,00 a R$ 2.738,82 Inscrições : até 25 de outubro de 2020

: até 25 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 75,00 e R$ 110,00

: R$ 75,00 e R$ 110,00 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital

Fonte: Notícias Concursos