Concurso Prefeitura de Apiaí SP 2020 encerra inscrições nesta quarta-feira (21)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Apiaí encerra inscrições nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2020. O novo edital de concurso público visa preencher 43 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio técnico e superior).

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Administrativo (4); Assistente Social (4); Psicólogo (1); Professor II – musicalização infantil (2) Diretor Educacional (1); Terapeuta Ocupacional (1); Farmacêutico (5); Médico Veterinário (1); Técnico em segurança do trabalho (2); Nutricionista (1); Advogado (2); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (2); Guarda municipal (3); Escriturário (10); Fiscal de rendas (1); e Médico Pediatra (1).

Os salário oferecido será no valor de R$ 1.045,00 a R$ 3.965,98, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com as etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, noções de informática, conhecimentos pedagógicos e legislação e políticas de saúde;

Para o cargo de Guarda municipal terão as seguintes etapas: TAF; inspeção médica; investigação social; avaliação psicológica e curso de formação.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 6 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso