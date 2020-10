Concurso Prefeitura de Campina das Missões RS 2020 tem PROVAS marcadas

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Campina das Missões retifica edital de concurso público para preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi retomado e agora as provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) serão aplicadas no dia 25 de outubro de 2020.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Auxiliar de Serviços Gerais; Pintor (1);

Auxiliar de Serviços Gerais; Pintor (1); NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Auxiliar de Odontólogo; Fiscal Tributário, Sanitário e Ambiental; Monitor de Educação Infantil; Motorista; Secretário de Escola (1); Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate a Endemias, Assistente de Administração (1); Técnico em Enfermagem; e Tesoureiro;

Auxiliar de Odontólogo; Fiscal Tributário, Sanitário e Ambiental; Monitor de Educação Infantil; Motorista; Secretário de Escola (1); Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate a Endemias, Assistente de Administração (1); Técnico em Enfermagem; e Tesoureiro; NÍVEL SUPERIOR: Professor Educação Infantil (3); Médico PSF; Professor de Arte – Educação Infantil e Ensino Fundamental; Professor de Educação Física – Educação Infantil e Ensino Fundamental; Professor de Inglês – Educação Infantil e Ensino Fundamental (1); Analista Tributário; Contador; Enfermeiro; Farmacêutico (1); Professor de Ensino Fundamental – Séries Finais: Ciências, Geografia, História (1), Matemática e Português (1) e Professor Séries Iniciais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. A carga horária será de 20 a 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 995,26 a R$ 9.436,54 acrescido de vale-refeição de R$ 240,00.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 10 de fevereiro de 2020 a 5 de março de 2020, no site da Legalle Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 81,27 e R$ 121,90.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação, informática e conhecimentos específicos; mais prova prática; e prova de títulos para alguns cargos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso