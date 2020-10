Concurso Prefeitura de Carutapera MA 2020 abre mais de 180 vagas! Até R$ 2.410,80!

Edital publicado. No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Carutapera faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 189 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Guarda de Trânsito (1); Operador em Sistema de Computação (2); Professor de Educação de Jovens e Adultos (1); Professor de Educação Especial (29); Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º ano de: Artes (1); Agente Operacional de Serviços Diversos (50); Coveiro (1); Encanador (1); Gari (1); Mecânico (1); Merendeira (6); Professor de Educação Infantil (27); Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano (21); Motorista (4); Agente de Combate às Endemias (5); Agente Administrativo (9); Auxiliar de Agente Administrativo (2); História (1); Inglês (3); Matemática (4); Português (4); Ciências (1); Educação Física (5); Geografia (2); Nutricionista (1); Psicólogo (2); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Técnico Agrícola (1); Fiscal de Renda (1); e Enfermeiro (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.410,80, por carga horária de 25 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora LJ Assessoria e Planejamento Administrativo. O valor da inscrição oscila entre R$ 69,00 a R$ 101,90.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, informática, legislação do SUS e conhecimentos pedagógicos; mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas no dia 22 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso