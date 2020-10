Concurso Prefeitura de Francisco Badaró MG 2020: Salários de até 5.035,71!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Francisco Badaró faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 59 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Administrativo (2); Auxiliar Administrativo (3); Auxiliar de Enfermagem (10); Motorista II (16); Operador de Máquina I (2); Auxiliar de Serviços Gerais (12); Procurador Municipal (1); Professor PI (2); Professor PII Língua Portuguesa (1); Odontólogo (1); Professor PII Matemática (1); Coveiro (1); Técnico de Saúde Bucal (2); Analista Clínico (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (2); Fisioterapeuta (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 5.035,71, por carga horária de 18 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 10 de dezembro (a partir das 08h) até às 17h do dia 15 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cotec/Fadenor. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 100, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 7 a 9 de 2020 de dezembro, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos de cada área; noções de informática; mais prova prática para os cargos de Motorista II e Operador de Máquina I.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 11 de abril de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso