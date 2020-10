Concurso Prefeitura de Ibirarema SP 2020 tem EDITAL retificado! Até R$ 6.300,00!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ibirarema retificou edital de concurso público para preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve atualização nos requisitos exigidos para o cargo de Auditor em Serviços de Saúde e na carga horária semanal para Técnico em Enfermagem. Outra alteração foi no quantitativo de vagas para o cargo de Auxiliar Odontológico, que passa a ofertar uma vaga.

As vagas destinadas são para os cargos de Ajudante Geral (10); Almoxarife (2); Analista de Planejamento e Orçamentos (1); Analista de Tecnologia da Informação – T.I (1); Agente Comunitário de Saúde (1); Agente de Controle de Vetores (6); Auxiliar de Almoxarife (2); Auxiliar de Compras (4); Auxiliar de Contabilidade (2); Auxiliar de Desenvolvimento Escolar (10); Agente de Organização Escolar (1); Ajudante de Mecânico (1); Auditor em Serviços de Saúde (1); Assistente Financeiro (1); Assistente Social (2); Auxiliar de Enfermagem (1);

Escriturário (5); Farmacêutico (2); Fiscal de Obras e Posturas (1); Fisioterapeuta (2); Nutricionista (1); Operador de Máquinas (1); Orientador Social (1); Enfermeiro (6); Enfermeiro – Responsável Técnico (4); Engenheiro Civil (4); Fonoaudiólogo (1); Gestor de Recursos Humanos (1); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar de Veterinário (1); Auxiliar Odontológico (01); Cirurgião Dentista (2); Comprador (2); Contador (1); Controlador Interno (1); Eletricista (2); Diretor de Escola (2); Eletricista Automotivo (1); Inspetor de Alunos (1); Lançador (1); Lavador de Veículos e Máquinas (1); Coordenador de Atenção Básica (1); Coordenador de Licitações (2); Coordenador de Saúde Bucal (1); Coordenador do Cras (1);

Professor de Básica II – Inglês (2); Professor de Básica II – Informática (1); Psicólogo (2); Supervisor Administrativo (6); Professor Coordenador (5); Professor de Educação Básica (14); Professor de Básica II – Educação Artística/ Arte (1); Lubrificador de Veículos, Máquinas e Equipamentos (1); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral (2); Médico Ginecologista/ Obstetra (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Terapeuta Ocupacional (1); Tesoureiro (1); Tratorista (1); Vigilante Sanitário (2); Médico Psiquiatra (1); Merendeira (3); Mestre de Obras (1); Motorista (5); Pedreiro (2); Pintor (2); Procurador Jurídico (2); Supervisor de Finanças (1); Suporte de T.I (1); Técnico de Enfermagem (15); Técnico de Raio X (1); Professor de Básica II – Educação Física (2);Supervisor de Ensino (1); e Técnico em Redes de Computadores (1);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.222,45 a R$ 6.300,00, por carga horária de 10 e 40 horas semanais.

RETIFICAÇÃO

Foi atualizado no quadro de vagas, passando de 181 para 179 vagas, e salários para alguns cargos. Também foi excluído do certame o cargo de “Educador Físico (Profissional de Educador Física na Saúde)”.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Integra Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões de língua portuguesa, matemática, legislação municipal e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 8 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso