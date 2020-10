Concurso Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras MA 2020 tem PROVAS suspensas

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras no Estado do Maranhão, retificou edital de concurso público para preenchimento de 159 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 22 de novembro de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia da Covid-19. Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Técnico em operador de retroescavadeira (1); Vigia (3); Fiscal de obras e postura (1); Fiscal de tributos (3); Técnico de contabilidade (2); Assessor jurídico (1); Auxiliar de pedreiro (1); Auxiliar de serviços gerais (3); Eletricista (1); Motorista categoria D (1); Pedreiro (1); Técnico; Auditor fiscal (1); Administrador (1); Contador (2); ecânica de veículos (1); Técnico em operador de carregadeira (1); Técnico em operador de motoniveladora (1);

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Agente de trânsito (2); Auxiliar de contabilidade (2) e Agente administrativo (3);

SECRETARIA DE SAÚDE: Assistente social (1); Enfermeiro (1); Educador físico (1); Farmacêutico (1); Nutricionista (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Digitador (2); Fisioterapeuta (1); e Químico (1);

SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL: Entrevistador social/Cadúnico (1); Coordenadores de serviços sociosassistenciais (2); Psicólogo(1); Auxiliar de serviços gerais (3); Agente administrativo (4); Digitador social/Cadúnico (1); Educador social (2); e Assistente social (1);

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Atendimento educacional especializado – AEE (3); Interprete/libras (2); Auxiliar de serviços gerais – área indígena (3); Motorista cat. D (5); Vigia (5); Auxiliar de serviços gerais (10);Agente administrativo (5); Psicólogo (1); Assistente social (1); Nutricionista (1); Orientador pedagógico (5); Professor ensino fundamental – educação física (3); Professor ensino fundamental – geografia (1); Professor ensino fundamental – história (1); Professor de educação infantil (15); Professor ensino fundamental – séries iniciais (15); Professor ensino fundamental – matemática (6); Professor ensino fundamental – letras (6); e Professor ensino fundamental – ciências (6).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 3.000,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de setembro a 25 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da ICAP. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 e R$ 110,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; atualidades; noções de informática; legislação do servidor público e noções de administração pública; e conhecimentos específicos.

As avaliações seriam aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Jenipapo Vieiras MA

: Prefeitura Municipal de Jenipapo Vieiras MA Banca organizadora : ICAP

: ICAP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 159

: 159 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 3.000,00

: R$ 1.045,00 a R$ 3.000,00 Inscrições : 1º de setembro a 25 de outubro de 2020

: 1º de setembro a 25 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 e R$ 110,00

: R$ 80,00 e R$ 110,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital