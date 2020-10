Concurso Prefeitura de Mari PB 2020 tem inscrições prorrogadas! Até R$R$ 8.591,00!

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Mari retificou edital de concurso público para preenchimento de 143 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (reabertura), o concurso foi reaberto e agora os interessados em concorrer a uma das vagas (exceto para o cargo de odontólogo) poderão se inscrever até o dia 3 de novembro de 2020, no site oficial da IDIB. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 130,00.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL: auxiliar de serviços gerais (25); coveiro (1); vigia (15); agente de limpeza urbana (6); cozinheiro (5); operador de maquinas pesadas (2); pedreiro (2); servente de pedreiro (2); eletricista (2); motorista B (4); e motorista D (4).

NÍVEL MÉDIO: auxiliar de consultório dentário (1); digitador (2); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (6); técnico em agropecuária (1); agente administrativo (8); agente comunitário de saúde (6); agente de arrecadação e tributos (1); agente de endemias (1); e monitor de creche (1).

NÍVEL SUPERIOR: médico plantonista (7); médico PSF (8); médico psiquiatra – CAPS (1); médico veterinário (1); odontólogo (4); pedagogo (1); advogado (1); psicopedagogo (1); assistente social (2); assistente social – CAPS (1); enfermeiro (3); enfermeiro – Caps (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); professor B – língua portuguesa – zona rural (1); professor B – letras (inglês) – zona rural (1); professor B – educação física – zona rural (1); professor B – geografia – zona rural (1); professor A (4); professor educação física – Nasf (1); professor B – ciências – zona rural (1); e professor B – matemática – zona rural (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 8.591,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

PROVAS

A concurso consistirá com provas objetivas com questões de língua portuguesa, conhecimentos Mari e conhecimentos gerais ou específicos; prova discursiva; prova prática para o cargo de operador de máquinas; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no 6 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Mari PB

: Prefeitura Municipal de Mari PB Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 143

: 143 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 8.591,00

: R$ 1.045,00 a R$ 8.591,00 Inscrições : até 3 de novembro de 2020

: até 3 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 130,00

: R$ 70,00 a R$ 130,00 Provas : 6 de dezembro de 2020

: 6 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

