Concurso Prefeitura de Padre Paraíso MG 2020 retifica EDITAL! Até R$10mil!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Padre Paraíso retifica edital de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 168 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve a exclusão do cargo de Auxiliar de Cirurgião Dentista (4 vagas). Houve também alteração nos requisitos para a função de assistente social.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Cirurgião Dentista (4); Auxiliar de Esporte, Recreação e Cultura (2); Auxiliar de Secretaria da Educação (3); Agente Administrativo (8); Ajudante de Mecânico (1); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Auxiliar do Serviço Educacional (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fisioterapeuta (3); Analista de Tecnologia de Informação (1); Assistente Social (2);

Médico (5); Médico Veterinário (1); Monitor – Social, Cultural, Esportivo, Lazer e de Saúde (10); Mecânico Motor Gasolina/ Diesel (1); Motorista (10); Nutricionista (2); Assistente Técnico Administrativo (5); Assistente Técnico Educacional (1); Auxiliar Técnico de Informática (1); Enfermeiro (3); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1); Servente Escolar (15); Técnico Agrícola (2); Técnico em Enfermagem (5); Vigia (5);

Professor – MEB III em: Artes (1); Ciências (2); Física (2); Geografia (1); História (1); Inglês (1); Matemática (1); Professor – MEB II (8); Ensino Religioso (1); Português (2); Psicólogo (2); Recepcionista (2); Educador Físico – Saúde (1); Eletricista (1); Encanador (1); Gari (20); Operador de Máquina Pesada – Motoniveladora (1); Operador de Trator Agrícola (1); Operário (10); Pedreiro (2); Pintor (1); Professor – MEB I (2); Borracheiro (1); e Operador de Máquina Pesada – Retroescavadeira (1).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.045,00 a R$ 10.000,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de outubro (a partir das 07h) até as 11h do dia 19 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Máxima Auditoria, ou presencialmente, na Prefeitura, localizado na rua Prefeito Orlando Tavares, nº 10, Centro, no horário das 7h às 11, em dias úteis.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas com questões de língua portuguesa, matemática e específica, noções de administração pública e noções de informática; prova prática e prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 06 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Padre Paraíso MG

: Prefeitura Municipal de Padre Paraíso MG Banca organizadora : Máxima Auditoria

: Máxima Auditoria Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 170

: 170 Remuneração : R$ 1.045,00 a R$ 10.000,00

: R$ 1.045,00 a R$ 10.000,00 Inscrições : 10 de outubro a 19 de novembro de 2020

: 10 de outubro a 19 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 41,00 a R$ 250,00

: R$ 41,00 a R$ 250,00 Provas : 6 de dezembro de 2020

: 6 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

100% de Acordo com Último Edital