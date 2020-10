Concurso Prefeitura de Piracicaba SP 2020 abre vagas em todos os níveis

Edital publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Piracicaba abriu novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher nada nada menos que 54 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Dermatologista (1); Médico Gastroenterologista (1); Médico Ginecologista (3); Médico Radiologista (1); Médico Ultrassonografista (2); Médico Vascular (1); Médico Plantonista Clinica Médica (1); Médico Plantonista Pediatra (3); Médico Atendimento Domiciliar (1); Médico Oftalmologista (2); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (3); Médico Ortopedista (6); Médico Clínico Geral (10); Médico PSF 20h (2); Médico Pneumo Infantil (1); Auxiliar de Farmácia (1); Cirurgião Dentista 20h (2); Cirurgião Dentista 40h (2); Terapeuta Ocupacional (4); Fisioterapeuta (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Telefonista Auxiliar de Regulamentação Médica (4).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.962,45 a R$ 7.819,44, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de outubro (a partir das 10h) até as 23h59 do dia 18 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 83,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 19 de novembro de 2020.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de dezembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso