Concurso Prefeitura de Redenção PA 2020 abre mais de 1000 vagas

Edital publicado. No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Redenção abriu um novo edital de concurso público para preencher 1.012 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Agente de Manutenção Educacional – Carpinteiro (2); Agente de Manutenção Educacional – Eletricista Predial (2); Agente de Infraestrutura Educacional I-Atendente Escolar Zona Urbana (152); Agente de Infraestrutura Educacional I- Atendente Escolar Zona Rural (8); Agente de Infraestrutura Educacional – Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural (8); Agente de Manutenção Educacional – Encanador (2); Agente de Manutenção Educacional – Pedreiro (7); Agente de Manutenção Educacional – Pintor (5); Agente de Manutenção Educacional – Soldador (2); Motorista I (6); Motorista II (6); Motorista AD (8); Operador de Máquinas Leves e Pesadas (6); Agente de Infraestrutura Educacional – Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana (76); Agente de Manutenção Educacional – Marceneiro (3); Eletricista Predial (3); Encanador (1); Marceneiro (1); Mecânico (1); Pedreiro (3); Pintor (1); Soldador (1); e Agente de Infraestrutura Operacional (90).

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Fiscal Ambiental (4); Fiscal de Transporte (3); Fiscal de Tributos (6); Técnico Agrícola (2); Agente de Apoio Administrativo (140); Agente Municipal de Trânsito (15); Bombeiro Civil (6); Facilitador de Oficina (5); Agente de Suporte Educacional I – Auxiliar de Secretaria – Zona Rural (8); Agente de Suporte Educacional I – Auxiliar de Secretaria – Zona Urbana (30); Técnico Agropecuário (1); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Agente de Infraestrutura Educacional II – Merendeira – Zona Rural (8); Técnico em Edificação (1); Técnico em Informática (5); Técnico em Refrigeração (2); Agente de Infraestrutura Educacional II – Merendeira – Zona Urbana (30); Supervisor de Divisão de Infraestrutura Educacional (3); Técnico em Enfermagem (40); Técnico em Gesso Hospitalar (2); ; Técnico em Instrumentação Cirúrgica (2); Técnico em Radiologia (3); Técnico Agrícola – Zona Rural (1); Técnico Agrícola – Zona Urbana (1); Atendente de Consultório Odontológico (10); e Técnico em Laboratório (2).

NÍVEL SUPERIOR: Educador Físico (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Administrador de Empresas (1); Arquiteto (1); Assistente Social (11); Auditor Fiscal (1); Coordenador e Controlador de Meio Ambiente (1);Engenheiro Florestal (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Procurador Jurídico (6); Psicólogo (3); Zootecnista (2); Analista de Suporte em Tecnologia da Informação (2); Assistente Social Educacional (2); Fonoaudiólogo Educacional (1); Psicólogo Educacional (2); Psicopedagogo Educacional (1); Supervisor de Divisão e Apoio Educacional (1); Técnico de Suporte Alimentar I (1); Técnico de Suporte Alimentar II (1); Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Rural (4); Técnico de Suporte Pedagógico – Zona Urbana (33); Biomédico (3); Tecnólogo de Alimentos (1) e Terapeuta Ocupacional (1);

Professor PII – História – Zona Rural (1); Professor PII – Historia – Zona Urbana (2); Professor PII – Inglês – Zona Rural (1); Professor PII – Ciências – Zona Rural (2); Professor PII – Ciências – Zona Urbana (6); Professor PII – Direito e Cidadania – Zona Rural (2); Professor PII – Inglês – Zona Urbana (4); Professor PII – Matemática – Zona Rural (2); Professor PII – Matemática – Zona Urbana (4); Professor PII – Pedagogo Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Zona Urbana (76); Professor PII – Agricultura (1); Professor PII – Artes – Zona Rural (1); Professor PII – Artes – Zona Urbana (7); Professor PII – Direito e Cidadania – Zona Urbana (4); Professor PII – Educação Física – Zona Rural (1); Professor PII – Português – Zona Rural (2); Professor PII – Português – Zona Urbana (5); Professor PII – Professor Pedagogo Educação Especial – Zona Rural (1); rofessor PII – Educação Física – Zona Urbana (2); Professor PII – Ensino Religioso – Zona Rural (1); Professor PII – Ensino Religioso – Zona Urbana (1); Professor PII – Geografia – Zona Rural (1); Professor PII – Redação e Expressão – Zona Rural (2); Professor PII – Redação e Expressão – Zona Urbana (6); Professor PII – Zootecnia (1); Professor PII – Professor Pedagogo Educação Especial – Zona Urbana (1); Professor PII – Pedagogo Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Zona Rural (2); Professor PII – Geografia – Zona Urbana (2);

Médico Gastroenterologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Infectologista (1); Médico Neurocirurgião (1); Médico Obstetra (3); Cirurgião Dentista (Clínico Geral) (3); Cirurgião Dentista Protesista (1); Cirurgião Periodontista (1); Médico Clínico Geral (2); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Pediatra (2); Médico Pneumologista (1); Médico Radiologista (1); Médico Anestesista (2); Médico Cardiologista (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Traumato-Ortopedista (1); Cirurgião Bucomaxilofacial (1); Enfermeiro Padrão (18); Farmacêutico Bioquímico (6); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (3); e Nutricionista (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 5.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 de outubro de 2020 a 12 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Vicente Nelson (IVIN). O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 70,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva e discursiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, atualidades e matemática.; mais prova de títulos apenas para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 (1ª aplicação) e 20 (2ª aplicação) de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

