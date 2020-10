Concurso Prefeitura Municipal de Amargosa BA 2020: Salários de até R$ 9.454,86

No Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Amargosa faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 39 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Analista em Gestão de Pessoas (1); Assistente Social (3); Auditor da Receita Municipal (1); Auditor em Saúde – Médico (1); Nutricionista (1); Odontólogo (7); Psicólogo (5); Sanitarista – Enfermeiro (1); Analista Administrativo (2), Analista de Controle Interno (1); Analista de Compras Públicas (2); Enfermeiro (4); Farmacêutico (1); Médico (7); Médico Pediatra (1) e Biólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.772,78 a R$ 9.454,86, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 29 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial daFundação Cefetbahia. O valor da inscrição está ficado em R$ 95,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 13 de dezembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso