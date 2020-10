Concurso Prefeitura Municipal de Barra Mansa RJ 2020 tem inscrições prorrogadas

No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Barra retifica edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 1081 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 12 de outubro de 2020, no site oficial do Instituto Acesso. O valor da inscrição oscila entre R$ 58,40 a R$ 95,50.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2020: Agente de Saúde Pública (14); Agente Disciplinador (2); Agente Educador (2); Administrador de Banco de Dados (1); Administrador de Redes, Segurança e Sistemas (2); Analista em Gestão Pública (2); Armador (14); Auditor Fiscal do Tesouro Municipal (6); Agente Administrativo (18); Agente de Apoio à Educação (31); Agente de Combate ao Vetor (54); Analista Ambiental (2); Auditor Municipal de Controle Interno (4); Auxiliar de Recreação (70); Auxiliar de Secretaria (38);

Engenheiro Florestal (1); Farmacêutico (4); Fiscal Municipal (8); Lanterneiro (1); Mecânico de Autos (4); Auxiliar de Serviços Gerais (194); Biólogo (2); Calceteiro (6); Carpinteiro (4); Contador (10); Coveiro (9); Enfermeiro (14); Enfermeiro Obstetra (1); Engenheiro Agrônomo (2); Engenheiro Ambiental (2); Engenheiro Civil (5); Engenheiro Civil – Hidrologia (1); Engenheiro Eletricista (2); Fiscal Sanitário (3); Fonoaudiólogo (1);

Médico Auditor (2); Médico Cirurgião Geral (2); Médico Cirurgião Vascular (1); Médico Otorrinolaringologista (2); Médico Pediatra (4); Médico Veterinário (3); Médico Anestesista (2); Médico Clínico Geral (8); Médico do Trabalho (2); Médico Ginecologista (4); Médico Obstetra/ Ginecologista (1);

Professor de Língua Estrangeira – Espanhol (8); Professor de Língua Estrangeira – Francês (2); Professor de Língua Estrangeira – Inglês (15); Professor de Matemática (26); Professor Ciências (10); Professor de Educação Física (35); Professor de Ética e Cidadania (1); Professor História (4); Professor I Séries Iniciais (152); Professor de Português (18); Professor Geografia (11); Professor Artes (18);

Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Contabilidade (5); Técnico em Enfermagem (28); Técnico em Farmácia (2); Técnico em Saúde Bucal (2); Topógrafo (1); Técnico Agropecuário/ Agrícola/ Agronegócios (2); Técnico de Informática (4); Técnico de Laboratório (1); Técnico em Meio Ambiente (2); Técnico em Radiologia (4);

Operador de Trator Agrícola (1); Orientador Educacional (20); Orientador Pedagógico (26); Motorista (24); Nutricionista (4); Operador de Motosserra (2); Operador de Retroescavadeira (2); Pedagogo (3); Pedreiro (13); Perito Médico (5); Pintor (3); Psicólogo (9); Psicopedagogo (1); Recepcionista (4); Secretário Escolar (4); Intérprete de Libras (13); Jornalista (4); Mecânico de Máquinas e Motores (2); e Guarda Municipal (20);

EDITAL nº 02/2020: Procurador (4).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 1.587,38, por carga horária de 22 a 40 horas semanais.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos do cargo; prova prática para algumas funções; teste de aptidão física; mais prova de títulos.

Você Pode Gostar Também:

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Barra Mansa RJ

: Prefeitura Municipal de Barra Mansa RJ Banca organizadora : Instituto Acesso

: Instituto Acesso Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 1081

: 1081 Remuneração : R$ 998,00 a R$ 1.587,38

: R$ 998,00 a R$ 1.587,38 Inscrições : até 1º de outubro de 2020

: até 1º de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 58,40 a R$ 95,50

: R$ 58,40 a R$ 95,50 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

EDITAL 02/2020

100% de Acordo com Último Edital