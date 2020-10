Concurso Prefeitura Municipal de Carmo RJ 2020: Salários de até R$ 8.000,00!

Edital publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Carmo abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 65 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Auxiliar de Serviços Gerais (Servente); Merendeira (2); Auxiliar de Obras e Conservação (Servente); Auxiliar de Serviços de Educação (Servente) (2); Motorista Categoria B (1); Motorista Categoria D (1); Operador de Máquinas Pesadas Categoria D; Pedreiro; Tratorista;

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Cozinheiro para o CAPS; Monitor de Transporte Escolar (2); e Auxiliar de Cuidador (1).

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Auxiliar de Protético; Auxiliar de Saúde Bucal (7); Auxiliar de Secretaria Escolar (2); Cuidador Social (1); Fiscal de Obras; Fiscal Tributário; Guarda Municipal; Monitor de Apoio Educacional; Orientador Social (1); Agente de Defesa Civil; Assistente Administrativo; Auxiliar de Apoio Escolar/ Educação Inclusiva (2); Podólogo; Professor II (13); Recepcionista; Técnico Agrícola; Técnico em Enfermagem (2); Eletricista; Estimulador Materno Infantil (2); Técnico em Prótese Dentária; Vigilante Sanitário.

NÍVEL SUPERIOR: Dentista Endodontista; Dentista Pediátrico; Enfermeiro; Enfermeiro ESF; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Farmacêutico (1); Advogado (1); Arquiteto; Assistente Social (1); Auditor Contábil do Controle Interno Municipal; Auditor Jurídico do Controle Interno Municipal; Biólogo; Biomédico; Contador; Coordenador Pedagógico; Dentista (5); Odontólogo; Odontólogo Endodontista; Professor Inspetor Escolar; Professor I: Artes, Ciências Biológicas, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática; Professor I: Educação Física (2); Fiscal do Uso do Solo e de Construções Urbanas; Fisioterapeuta (8); Fonoaudiólogo (2); Profissional de Educação Física; Profissional em Tecnologia da Informação (TI); Médico ESF; Nutricionista (1); Psicólogo (1); Otorrinolaringologista, Pediatra, Proctologista, Radiologista, Reumatologista, Médico Cardiologista, Endocrinologista, Gastroenterologista Mastologista, Neuropsiquiatra, Infantil, Ortopedista, Urologista, Veterinário; Médico Angiologista, Dermatologista e Ginecologista/Obstetra, Neurologista, Oftalmologista, Pneumologista, Psiquiatra (1); Médico Clínico Geral (3); Sanitarista; Terapeuta Ocupacional; Turismólogo.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 12 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto de Avaliação Nacional (IAN). O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 98,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

Prova prática para os cargos de Motorista Categoria B, Categoria D e Operador de Máquinas Pesadas Categoria D e Tratorista;

Prova de aptidão física para o cargo de Guarda Municipal;

Prova de títulos para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de dezembro de 2020, já as provas práticas estão previstas para o dia 17 de janeiro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso