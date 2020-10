Concurso Prefeitura Municipal de Cascalho Rico MG 2020: Até R$ 11.680,00!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Cascalho Rico divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 113 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico, superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal Tributário (1); Gari (6); Gestor de Bens Patrimoniais (1); Médico Generalista (1); Arquivista (2); Auxiliar Administrativo (13); Oficial Administrativo (11); Operador de Máquinas (3); Psicólogo (1); Técnico em Enfermagem (9); Professor de Pré-Escola (4); Auxiliar de Serviços Gerais (34); Auxiliar de Contabilidade (2); Coveiro (2); Professor Eventual (1); Vigia Noturno (8); Enfermeiro Padrão (1); Especialista em Educação (2); Motorista (10); e Nutricionista (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 11.680,00, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de outubro até às 15h do dia 19 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do site Ásectta. O valor da inscrição varia entre R$ 55,00 a R$ 80,00, com com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 19, 20 e 21 de outubro de 2020, conforme edital.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, atualidade e específica. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de dezembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

